Кот на Новой почте вляпался в "звездный скандал": в Treads отреагировали шутками (фото)
-
-
Украинские бренды и сама компания мгновенно включились в обсуждение, превратив фото в новый интернет-хит.
В соцсети Treads стало популярно сообщение о коте на Новой почте. Рыжего поймали за интимным моментом. Украинские бренды и сама компания присоединились к обсуждению.
Фото опубликовала пользовательница с ником ali.shirenko. Она подписала фото: "Очень чувствительный контент с работником почты. Уязвимым не смотрит".
Украинцы оценили момент. Ната Самсонова пишет: "Наводит порядок не только на полках", а Ирина Мельник считает, что "то он показывает направление, куда нужно идти тем людям, кто пришел портить настроение работникам".
К обсуждению присоединились компании по поиску работы, бренды игрушек 18+ и ветеринары. Однако все ждали комментария от Новой почты. Как отметили в бренде, вопрос оплаты работнику закрыт: "Здесь сложная экономическая модель. Его оклад привязан к индексу свежести влажного корма, плюс действует система KPI (Kitty Performance Indicator): чем больше клиентов улыбнулось — тем больше вкусностей в миске. Судя по его уверенной позе, финансовый год он закрывает".
Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Новой почте кошки – регулярные гости. В Ивано-Франковске на одном из отделений есть особая киска, которая неоднократно попадала на фото украинцев.