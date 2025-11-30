Укр

Кот "захватил" одежду хозяина и спит на ней: что может означать его поведение

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Кошка прячется в одежде Новость обновлена 30 ноября 2025, 09:58
Кошка прячется в одежде. Фото Коллаж "Телеграфа"

У кошки есть свой подход ко сну

Многие владельцы замечают: стоит только оставить одежду на стуле — и кошка сразу устраивается на ней спать. На первый взгляд, это кажется обычной привычкой, и на это есть несколько причин.

В этом материале "Телеграф", ссылаясь на информацию из открытых источников, рассказывает, почему домашние любимцы предпочитают спать на вашей одежде, а не, например, на специально купленной кроватке.

Почему кошка спит на вещах хозяина
Мягкий свитер стал излюбленным местом для сна

Кошки часто устраиваются спать на нашей одежде, обуви или пледах неслучайно. Для них это не просто вещи, а источник близости с владельцем, как написали под одним из видео грумингового салона во Львове. Ваш запах действует на кота как мягкое и успокаивающее одеяло, создающее ощущение безопасности.

Обоняние у кошек невероятно чувствительное: они имеют гораздо больше рецепторов, чем люди, поэтому легко отличают именно ваш запах среди многих других. Для них он связан с заботой и стабильностью.

Кроме того, когда кот ложится на ваши вещи, он оставляет на них собственные феромоны. Так животное метит территорию и в то же время успокаивается, ведь знакомые запахи помогают чувствовать себя увереннее.

Так что если ваш любимец снова уложился на вашу кофту или джинсы — это знак того, что он доверяет вам и хочет быть рядом.

Почему кошка спит на одежде хозяина
Котик сладко дремлет на вещах хозяина

Кроме того, такое поведение пушистика также может быть связано с исследованием запахов, которые вы принесли с улицы, сообщили в "Ukr.Media". Поскольку их обоняние очень чувствительно, кот может изучать запахи на вашей одежде: где вы были, с кем контактировали, рядом ли были другие животные. Для кошек, не выходящих на улицу, такие запахи – это способ узнать больше о внешнем мире.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему кошки страдают, если вы смотрите, как они ходят в туалет.

Теги:
#Сон #Одежда #Кот #Животные