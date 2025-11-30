Кот "захватил" одежду хозяина и спит на ней: что может означать его поведение

У кошки есть свой подход ко сну

Многие владельцы замечают: стоит только оставить одежду на стуле — и кошка сразу устраивается на ней спать. На первый взгляд, это кажется обычной привычкой, и на это есть несколько причин.

В этом материале "Телеграф", ссылаясь на информацию из открытых источников, рассказывает, почему домашние любимцы предпочитают спать на вашей одежде, а не, например, на специально купленной кроватке.

Мягкий свитер стал излюбленным местом для сна

Кошки часто устраиваются спать на нашей одежде, обуви или пледах неслучайно. Для них это не просто вещи, а источник близости с владельцем, как написали под одним из видео грумингового салона во Львове. Ваш запах действует на кота как мягкое и успокаивающее одеяло, создающее ощущение безопасности.

Обоняние у кошек невероятно чувствительное: они имеют гораздо больше рецепторов, чем люди, поэтому легко отличают именно ваш запах среди многих других. Для них он связан с заботой и стабильностью.

Кроме того, когда кот ложится на ваши вещи, он оставляет на них собственные феромоны. Так животное метит территорию и в то же время успокаивается, ведь знакомые запахи помогают чувствовать себя увереннее.

Так что если ваш любимец снова уложился на вашу кофту или джинсы — это знак того, что он доверяет вам и хочет быть рядом.

Котик сладко дремлет на вещах хозяина

Кроме того, такое поведение пушистика также может быть связано с исследованием запахов, которые вы принесли с улицы, сообщили в "Ukr.Media". Поскольку их обоняние очень чувствительно, кот может изучать запахи на вашей одежде: где вы были, с кем контактировали, рядом ли были другие животные. Для кошек, не выходящих на улицу, такие запахи – это способ узнать больше о внешнем мире.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему кошки страдают, если вы смотрите, как они ходят в туалет.