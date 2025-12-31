Сію, сію, посіваю! Красивые посевалки на украинском языке, которые очень легко выучить

Подборка лучших украинских посевалок на Новый год 2026

Утром 1 января — в первый день Нового года и в праздник Святого Василия — в Украине издавна существует красивая традиция: заходить в дома с зерном, засевать пол на счастье и изобилие и произносить обрядовые стихи-пожелания, призывая благосостояние, здоровье и благословение на весь грядущий год.

Красивые и мелодичные посевалки – это не просто слова, а живая часть нашей культуры, которая из поколения в поколение передается как настоящее сокровище. Именно поэтому столь важно беречь эту традицию и обязательно передавать ее детям, чтобы она не исчезла со временем. "Телеграф" предлагает вам вместе с детьми выучить красивые посевалки для мальчиков и девочек на украинском языке.

Короткие посевалки на украинском: тексты

Сію, сію, посіваю

Щастя, радості бажаю.

Аби вам весь Новий рік

Було краще, ніж торік!

***

Сію-сію-посіваю,

З Новим Роком вас вітаю,

Відкривайте сундучок

Та давайте п'ятачок!

Сію, вію, посіваю,

З Новим роком Вас вітаю!

Не на рік і не на два,

А на многії літа!

Сію, вію, посіваю,

З Новим роком вас вітаю!

Щоб було у вас і в стіжку,

І в мішку, і в коморі, і в оборі,

В ложці, в мисці, і в колисці!

Сію, сію посіваю

З Новим роком вас вітаю

З Новим роком й з Васильком

Дайте гроші з кошильком.

Сійся-родися, жито, пшениця,

Всяка пашниця:

Зісподу корениста, зверху колосиста.

Будьте зі святом здорові,

З Новим роком та Різдвом Христовим!

Житом, житом із долоні,

По долівці, по ослоні,

Засіваю в вашій хаті –

Будьте дужі та багаті!

Щоб збулося все нівроку –

З новим щастям, з Новим роком!

Сію, сію посіваю

З Новим Роком вас вітаю!

Я маленький сівачок

Дайте грошей в кулачок

Не давайте копійки,

Бо подерті кишеньки

А давайте паперові

Будьте люди гонорові!

Отметим, что Новый год – волшебный праздник. Ранее мы представляли краткие стихи для поздравления с Новым годом 2026.