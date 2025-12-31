Сію, сію, посіваю! Красивые посевалки на украинском языке, которые очень легко выучить
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Подборка лучших украинских посевалок на Новый год 2026
Утром 1 января — в первый день Нового года и в праздник Святого Василия — в Украине издавна существует красивая традиция: заходить в дома с зерном, засевать пол на счастье и изобилие и произносить обрядовые стихи-пожелания, призывая благосостояние, здоровье и благословение на весь грядущий год.
Красивые и мелодичные посевалки – это не просто слова, а живая часть нашей культуры, которая из поколения в поколение передается как настоящее сокровище. Именно поэтому столь важно беречь эту традицию и обязательно передавать ее детям, чтобы она не исчезла со временем. "Телеграф" предлагает вам вместе с детьми выучить красивые посевалки для мальчиков и девочек на украинском языке.
Короткие посевалки на украинском: тексты
Сію, сію, посіваю
Щастя, радості бажаю.
Аби вам весь Новий рік
Було краще, ніж торік!
***
Сію-сію-посіваю,
З Новим Роком вас вітаю,
Відкривайте сундучок
Та давайте п'ятачок!
Сію, вію, посіваю,
З Новим роком Вас вітаю!
Не на рік і не на два,
А на многії літа!
Сію, вію, посіваю,
З Новим роком вас вітаю!
Щоб було у вас і в стіжку,
І в мішку, і в коморі, і в оборі,
В ложці, в мисці, і в колисці!
Сію, сію посіваю
З Новим роком вас вітаю
З Новим роком й з Васильком
Дайте гроші з кошильком.
Сійся-родися, жито, пшениця,
Всяка пашниця:
Зісподу корениста, зверху колосиста.
Будьте зі святом здорові,
З Новим роком та Різдвом Христовим!
Житом, житом із долоні,
По долівці, по ослоні,
Засіваю в вашій хаті –
Будьте дужі та багаті!
Щоб збулося все нівроку –
З новим щастям, з Новим роком!
Сію, сію посіваю
З Новим Роком вас вітаю!
Я маленький сівачок
Дайте грошей в кулачок
Не давайте копійки,
Бо подерті кишеньки
А давайте паперові
Будьте люди гонорові!
Отметим, что Новый год – волшебный праздник. Ранее мы представляли краткие стихи для поздравления с Новым годом 2026.