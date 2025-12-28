Что пожелать украинцу в 2026 году? Искренние и юморные пожелания победы и мира своими словами

Оригинальные поздравления друзьям, коллегам, родным или просто знакомым

Новый 2026 год — это не просто смена календаря, это еще один год нашей стальной выдержки. Мы научились желать не "нового счастья", а конкретных побед, четких координат и тихих ночей.

"Телеграф" подготовил для вас 8 нетипичных поздравлений в прозе, которые согреют даже в самый суровый блэкаут и заставят улыбнуться каждому украинцу и украинке.

8 оригинальных поздравлений с юмором

Желаю в 2026-м столько света в душе и в розетках, чтобы графики отключений вызывали только ностальгический смех. Пусть твой павербанк пылится в шкафу, а единственным "миганием" в доме будет только свет от новогодней гирлянды!

***

Пусть в этом году сбудется то самое Единственное Желание, которое мы загадываем под бой курантов уже несколько лет. Пусть оно сбудется так громко, чтобы эхо нашей победы было слышно на Марсе, а на болотах наступила вечная тишина.

Желаю, чтобы твои нервы были крепче, чем броня "Леопарда", а личное "ПВО" перехватывало все плохие новости еще на подлете к твоему настроению. С Новым годом!

Пусть в 2026-м 5G ловит даже в погребе, а единственной причиной, по которой ты не можешь дозвониться близким, будет то, что они уже стоят у твоего порога с бутылкой игристого и новостями о деоккупации Крыма.

***

Желаю тебе такой энергии, чтобы ты мог подзаряжать "Старлинк" просто силой мысли! Пусть твоя плита всегда греет, интернет летает, а единственным черным пятном в жизни будет только черная икра на праздничном бутерброде.

Пусть твои донаты возвращаются к тебе сторицей, а каждая отправленная гривна превращается в качественный "хлопок" там, где это нужнее всего. Желаю в 2026-м донатить уже не на дроны, а на грандиозный парад победы на Крещатике!

***

Желаю, чтобы 2026-й стал годом "Просто Спокойно". Чтобы небо было чистым не из-за работы ПВО, а потому что враг закончился. Чтобы утро начиналось с кофе и хороших новостей, а вечер заканчивался в объятиях дорогих людей под мирными звездами.

Говорят, украинцы могут собрать дрон из палок и синей изоленты за 5 минут. Желаю, чтобы в новом году твоя суперсила пригодилась только для того, чтобы за 5 минут открывать шампанское и накрывать стол для всех друзей.

Отметим, что Новый год — волшебный праздник. Ранее мы представляли короткие стихи для поздравления с Новым годом 2026.