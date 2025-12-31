Сію, сію, посіваю! Красиві посівалки українською мовою, які дуже легко вивчити

Добірка найкращих українських посівалок на Новий рік 2026

Зранку 1 січня — у перший день Нового року та на свято Святого Василя — в Україні здавна існує красива традиція: заходити до осель із зерном, засівати підлогу на щастя й достаток та промовляти обрядові вірші-побажання, закликаючи добробут, здоров’я і благословення на весь прийдешній рік.

Красиві й мелодійні засівалки — це не просто слова, а жива частина нашої культури, яка з покоління в покоління передається як справжній скарб. Саме тому так важливо берегти цю традицію й обов’язково передавати її дітям, щоб вона не зникла з часом. "Телеграф" пропонує вам разом з дітьми вивчити гарні посівалки для хлопчиків і дівчаток українською мовою.

Короткі посівалки українською: тексти

Сію, сію, посіваю

Щастя, радості бажаю.

Аби вам весь Новий рік

Було краще, ніж торік!

***

Сію-сію-посіваю,

З Новим Роком вас вітаю,

Відкривайте сундучок

Та давайте п'ятачок!

Сію, вію, посіваю,

З Новим роком Вас вітаю!

Не на рік і не на два,

А на многії літа!

Сію, вію, посіваю,

З Новим роком вас вітаю!

Щоб було у вас і в стіжку,

І в мішку, і в коморі, і в оборі,

В ложці, в мисці, і в колисці!

Сію, сію посіваю

З Новим роком вас вітаю

З Новим роком й з Васильком

Дайте гроші з кошильком.

Сійся-родися, жито, пшениця,

Всяка пашниця:

Зісподу корениста, зверху колосиста.

Будьте зі святом здорові,

З Новим роком та Різдвом Христовим!

Житом, житом із долоні,

По долівці, по ослоні,

Засіваю в вашій хаті –

Будьте дужі та багаті!

Щоб збулося все нівроку –

З новим щастям, з Новим роком!

Сію, сію посіваю

З Новим Роком вас вітаю!

Я маленький сівачок

Дайте грошей в кулачок

Не давайте копійки,

Бо подерті кишеньки

А давайте паперові

Будьте люди гонорові!

Зазначимо, що Новий рік – чарівне свято. Раніше ми представляли короткі вірші для привітання з Новим роком 2026.