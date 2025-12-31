Сію, сію, посіваю! Красиві посівалки українською мовою, які дуже легко вивчити
-
-
Добірка найкращих українських посівалок на Новий рік 2026
Зранку 1 січня — у перший день Нового року та на свято Святого Василя — в Україні здавна існує красива традиція: заходити до осель із зерном, засівати підлогу на щастя й достаток та промовляти обрядові вірші-побажання, закликаючи добробут, здоров’я і благословення на весь прийдешній рік.
Красиві й мелодійні засівалки — це не просто слова, а жива частина нашої культури, яка з покоління в покоління передається як справжній скарб. Саме тому так важливо берегти цю традицію й обов’язково передавати її дітям, щоб вона не зникла з часом. "Телеграф" пропонує вам разом з дітьми вивчити гарні посівалки для хлопчиків і дівчаток українською мовою.
Короткі посівалки українською: тексти
Сію, сію, посіваю
Щастя, радості бажаю.
Аби вам весь Новий рік
Було краще, ніж торік!
Сію-сію-посіваю,
З Новим Роком вас вітаю,
Відкривайте сундучок
Та давайте п'ятачок!
Сію, вію, посіваю,
З Новим роком Вас вітаю!
Не на рік і не на два,
А на многії літа!
Сію, вію, посіваю,
З Новим роком вас вітаю!
Щоб було у вас і в стіжку,
І в мішку, і в коморі, і в оборі,
В ложці, в мисці, і в колисці!
Сію, сію посіваю
З Новим роком вас вітаю
З Новим роком й з Васильком
Дайте гроші з кошильком.
Сійся-родися, жито, пшениця,
Всяка пашниця:
Зісподу корениста, зверху колосиста.
Будьте зі святом здорові,
З Новим роком та Різдвом Христовим!
Житом, житом із долоні,
По долівці, по ослоні,
Засіваю в вашій хаті –
Будьте дужі та багаті!
Щоб збулося все нівроку –
З новим щастям, з Новим роком!
Сію, сію посіваю
З Новим Роком вас вітаю!
Я маленький сівачок
Дайте грошей в кулачок
Не давайте копійки,
Бо подерті кишеньки
А давайте паперові
Будьте люди гонорові!
Зазначимо, що Новий рік – чарівне свято.