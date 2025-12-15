Новый год 2026: короткие поздравления, душевные стихи на Viber, Facebook и Telegram
Подготовьте поздравления уже сейчас, чтобы удивить близких в праздник
Новый год — волшебный семейный праздник, который объединяет за праздничным столом родных, близких, друзей и любимых. Его отличает особая атмосфера, а подготовка к торжеству начинается задолго до самого праздника.
Пока до новогодней ночи остались считанные дни, самое время подготовить яркие поздравления, чтобы радовать близких и друзей в перерывах между нарезкой салатов и украшением елки. Подарите праздничное настроение родным, друзьям, коллегам и знакомым, отправив душевные стихи или открытку с теплыми пожеланиями в соцсети или мессенджеры.
С Новым 2026 годом: короткие стихи и открытки
Желаю мира и добра,
Любви, душевного тепла!
Пускай вам этот Новый год
Успех и радость принесет!
Пусть Новый год откроет двери
В мир волшебства, заботы, веры.
И всё хорошее начнется!
Удача пусть вам улыбнется!
С Новым годом! Волшебства,
Смеха, счастья и тепла,
Мира, радостей, достатка
И во всех делах порядка!
Пусть все серое, плохое
Старый год возьмет с собою.
Впредь лишь светлые мгновенья
Создают пусть настроенье!
С Новым годом, с новым счастьем,
С новой жизнью в этот год.
Пусть лишь радость и удачу
Он всем людям принесёт.
Будьте счастливы, любимы,
Беззаботны и смелы.
Пусть все сложится отлично,
И все сбудутся мечты!
С Новым годом поздравляю,
Теплоты в душе желаю,
Чтобы дома был уют,
Море сладостных минут!
Чтоб удача улыбалась,
А мечта чтоб воплощалась,
Исполнялись все капризы,
Ждало счастье и сюрпризы!
С Новым годом! С Новым годом!
С новым счастьем и добром.
Пусть он принесет здоровье
И достаток в каждый дом.
Пусть снежинки в танце кружат,
Пусть сбываются мечты.
Всем успехов и удачи,
Мира, счастья, теплоты.
С Новым годом! Всем удачи,
Сил, здоровья и добра!
Праздник сказочный, а значит,
Пусть чудес придет пора.
Год пусть, словно мандарином,
Угощает счастьем всех,
Новогодним серпантином
В руки падает успех.
