Новый год 2026: короткие поздравления, душевные стихи на Viber, Facebook и Telegram

Подготовьте поздравления уже сейчас, чтобы удивить близких в праздник

Новый год — волшебный семейный праздник, который объединяет за праздничным столом родных, близких, друзей и любимых. Его отличает особая атмосфера, а подготовка к торжеству начинается задолго до самого праздника.

Пока до новогодней ночи остались считанные дни, самое время подготовить яркие поздравления, чтобы радовать близких и друзей в перерывах между нарезкой салатов и украшением елки. Подарите праздничное настроение родным, друзьям, коллегам и знакомым, отправив душевные стихи или открытку с теплыми пожеланиями в соцсети или мессенджеры.

С Новым 2026 годом: короткие стихи и открытки

Желаю мира и добра,

Любви, душевного тепла!

Пускай вам этот Новый год

Успех и радость принесет!

Пусть Новый год откроет двери

В мир волшебства, заботы, веры.

И всё хорошее начнется!

Удача пусть вам улыбнется!

С Новым годом! Волшебства,

Смеха, счастья и тепла,

Мира, радостей, достатка

И во всех делах порядка!

Пусть все серое, плохое

Старый год возьмет с собою.

Впредь лишь светлые мгновенья

Создают пусть настроенье!

С Новым годом, с новым счастьем,

С новой жизнью в этот год.

Пусть лишь радость и удачу

Он всем людям принесёт.

Будьте счастливы, любимы,

Беззаботны и смелы.

Пусть все сложится отлично,

И все сбудутся мечты!

С Новым годом поздравляю,

Теплоты в душе желаю,

Чтобы дома был уют,

Море сладостных минут!

Чтоб удача улыбалась,

А мечта чтоб воплощалась,

Исполнялись все капризы,

Ждало счастье и сюрпризы!

С Новым годом! С Новым годом!

С новым счастьем и добром.

Пусть он принесет здоровье

И достаток в каждый дом.

Пусть снежинки в танце кружат,

Пусть сбываются мечты.

Всем успехов и удачи,

Мира, счастья, теплоты.

С Новым годом! Всем удачи,

Сил, здоровья и добра!

Праздник сказочный, а значит,

Пусть чудес придет пора.

Год пусть, словно мандарином,

Угощает счастьем всех,

Новогодним серпантином

В руки падает успех.

