Сильные молитвы на Новый год 2026. Как помолиться о счастье, удачу и успех в жизни

Начните с благодарности за все, что принес вам уходящий 2025 год

Встреча Нового года 2026 — это не только время праздничного застолья, но и важный духовный рубеж. В ночь с 31 декабря на 1 января миллионы людей обращаются к Богу с надеждой на перемены к лучшему.

Считается, что искренняя молитва, произнесенная в новогоднюю ночь и в первые минуты наступающего года, обладает особой силой, помогает оставить тяготы в прошлом и призвать благословение на будущее. "Телеграф" представляет самые значимые тексты, которые помогут вам попросить о счастье, удачи и успехах в делах.

Молитва на удачу и успех в делах

"Господи, Ты видишь мои старания и чаяния. Молю Тебя, благослови мои труды в новом году. Пошли мне удачу в добрых начинаниях, даруй ясность ума и твердость воли. Пусть успех мой послужит во славу Твою и во благо ближним моим. Направь стопы мои на путь истинный. Аминь"

Молитва о благополучии в семье

"Боже Милосердный, благослови дом мой и всех в нем живущих. Пусть в наступающем году в стенах этих царит любовь, взаимопонимание и радость. Отведи от нас беды, болезни и раздоры. Даруй нам мудрость прощать друг друга и силы поддерживать в трудную минуту. Пусть каждый день 2026 года будет наполнен Твоим светом. Аминь"

Молитва на счастье

"Господи, Ты — источник всякой радости и утешения. Наполни сердце мое светом Своим, изгони из него печаль, страх и уныние. Помоги мне находить счастье в каждом мгновении, видеть красоту Твоего творения и чувствовать Твою поддержку. Даруй мне мир в душе, который превыше всякого разумения, и научи меня делиться этим счастьем с окружающими. Аминь"

Как правильно просить о счастье в 2026 году

Прежде чем просить о новом счастье, поблагодарите за все доброе, что было в 2025 году. Благодарное сердце получает больше. Будьте конкретны. Если для вас счастье — это исцеление, молитесь о здравии; если мир в семье — о любви.

Если для вас счастье — это исцеление, молитесь о здравии; если мир в семье — о любви. Молитесь с верой. Важно не просто вычитывать текст, а искренне верить, что Бог желает вам добра.

