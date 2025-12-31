Готовые салаты к праздникам: где купить "Оливье", "Мимозу" и еще несколько вариантов по выгодной цене

Больше всего сэкономить удастся на салате с консервной

Готовясь к праздничному столу на Новый год, большинство самостоятельно готовят блюда, заранее закупая необходимые продукты со скидками. Однако есть вариант, когда в магазине можно купить уже готовые салаты.

"Телеграф" проверил актуальные цены на готовые салаты в магазине "Сільпо" и выяснил, какие сейчас продаются со скидками. В продаже есть как классические праздничные салаты, так и более простые варианты.

На каких салатах можно сэкономить

Салат "Оливье" в упаковке стоит 20,65 гривны за 100 грамм. Обычная цена составляет 27,90 гривны, так что разница составляет 7,25 гривны;

Салат "Мимоза" продают по 26,93 гривны за 100 граммов вместо 35,90 гривны. В этом случае покупатель экономит 8,97 гривны;

Салат "Греческий" сейчас стоит 29,52 гривны за 100 граммов. Раньше его цена была 36,90 гривны, разница составляет 7,38 гривны.

Что купить в "Сильпо" из салатов. Фото: коллаж "Телеграфа"

Кроме того, можно купить и более простые варианты:

Салат "Свекла" продается по 19,12 гривны за 100 граммов. Без скидки он стоил 23,90 гривны, так что разница равна 4,78 гривны;

"Морковь по-корейски" обойдется в 15,92 гривны за 100 грамм. Предыдущая цена составляла 19,90 гривны, разница — 3,98 гривны.

На чем можно сэкономить в "Сильпо". Фото: коллаж "Телеграфа"

