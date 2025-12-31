Готові салати до свят: де купити "Олів’є", "Мімоза" і ще кілька варіантів за вигідною ціною

Найбільше зекономити вдасться на салаті з консервою

Готуючись до святкового столу на Новий рік більшість самостійно готують страви, заздалегідь закуповуючи необхідні продукти за знижками. Однак є варіант, коли в магазині можна купити вже готові салати.

"Телеграф" перевірив актуальні ціни на готові салати в магазині "Сільпо" та з’ясував, які з них зараз продаються зі знижками. У продажу є як класичні святкові салати, так і більш прості варіанти.

На яких салатах можна зекономити

Салат "Олів’є" в упаковці коштує 20,65 гривні за 100 грамів. Звичайна ціна становить 27,90 гривні, тож різниця складає 7,25 гривні;

Салат "Мімоза" продають по 26,93 гривні за 100 грамів замість 35,90 гривні. У цьому випадку покупець економить 8,97 гривні;

Салат "Грецький" нині коштує 29,52 гривні за 100 грамів. Раніше його ціна була 36,90 гривні, різниця становить 7,38 гривні.

Що купити в "Сільпо" зі салатів. Фото: колаж "Телеграфу"

Крім того, можна купити і більш прості варіанти:

Салат "Бурячок" продається по 19,12 гривні за 100 грамів. Без знижки він коштував 23,90 гривні, тож різниця дорівнює 4,78 гривні;

"Морква по-корейськи" обійдеться у 15,92 гривні за 100 грамів. Попередня ціна складала 19,90 гривні, різниця — 3,98 гривні.

На чому можна зекономити в "Сільпо". Фото: колаж "Телеграфу"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, е шукати знижки на соки та газовані напої.