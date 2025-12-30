Экономия до 200 грн: где найти красную икру и креветки со скидкой к Новому году

Среди продуктов найдете креветки и красную икру

В "АТБ" проходят праздничные скидки на популярные продукты к столу. В этот раз покупателям предлагают существенную экономию на рыбных продуктах – креветках, икре и крабовых палочках.

Акционные цены действуют со скидками от 40 до 45% и будут актуальны до 1 января 2025 года. Детальнее о предложениях сообщает "Телеграф".

Акции перед праздниками в "АТБ"

В частности, подешевели креветки "Водный Мир" 400 граммов, варено-мороженые в панцире без льда. Их можно купить за 154,90 гривны вместо 260,90 гривен, что позволяет сэкономить 106 гривен.

Икра лососевая зернистая из горбуши 90 граммов "Рыбкоппродукт" стоит 249,90 гривны, тогда как раньше ее цена была 439,90 гривны, то есть на 190 гривен дороже.

Также охлажденные крабовые палочки "Водный мир" 420 граммов сейчас продают за 81,90 гривны вместо 149,90 гривны. Разница в цене составляет 68 гривен.

Что купить в "АТБ" по скидке

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где купить любимые марки майонеза со значительными скидками до -40%. Некоторые полукилограммовые пачки продаются всего за 34 гривны.

Кроме того, к столу можно взять со скидками продукты для закусок — колбасу, икру и консервированного тунца.