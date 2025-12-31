Приятно удивит не только климат и медицина: украинка рассказала, какую страну Европы выбрать для проживания (видео)

Есть пять основных преимуществ, среди которых помощь переселенцам

Украинка поделилась собственным опытом жизни в Германии и назвала причины, по которым ее семья выбрала именно эту страну для переезда.

Свой рассказ она опубликовала в TikTok, где подробно остановилась на ключевых аспектах повседневной жизни. По словам девушки, в Германии они проживают уже полтора месяца. Решение о миграции семья принимала не спонтанно, а после долгих размышлений и сравнения разных европейских стран.

Первым плюсом она назвала климат, отметив, что после жизни в Украине из-за сильной жары и частых отключений света они особенно ценят умеренную погоду, дожди и нормальную влажность воздуха. Это важно, в частности, для семей с детьми.

Второй важный момент – социальная защита. Девушка рассказала, что в Германии людей не оставляют без помощи, а количество бездомных минимально. В то же время она обратила внимание, что система больше подходит для тех, у кого нет высоких доходов, ведь налоги для богатых здесь значительны.

Третьим пунктом украинка назвала правила и соблюдение законов. Она отметила, что государство выдвигает требования к жителям, но в то же время само их выполняет.

Отдельно девушка вспомнила медицину и медицинское страхование. По ее словам, она слышала много разных историй, но большинство из них были положительными. Также она отметила поддержку переселенцев, которая стала одним из основных факторов переезда.

Украинка также рассказала, что в Германии предоставляют жилье, финансовую помощь и возможность изучать язык и постепенно адаптироваться к новой жизни.

