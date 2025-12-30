Уборщица может купить дорогой автомобиль: украинка рассказала о преимуществах проживания в этой стране (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В чем выигрывает эта страна
Украинка, которая более года живет в США, рассказала о главных "плюсах" этой страны. Она выделила ключевые моменты, которые влияют на комфортное проживание.
Юлия поделилась собственным опытом в видео в ТикТок. Она выделила пять преимуществ.
Первый "плюс" — реальные возможности начать все с нуля. По ее словам, американцев не интересует, кем ты был раньше, важно только то, что ты готов делать сейчас. Поэтому в США можно увидеть уборщицу на дорогой машине или продавца с новым авто — комфорт здесь не о статусе, а об обычные потребности.
Еще один плюс – зарплата. Даже минимальная оплата позволяет покрывать базовые нужды и откладывать на отдых.
Она также отметила, что Америка большая и красива, а путешествия по стране доставляют настоящее удовольствие.
Свобода – еще один важный плюс. Здесь никто не осуждает внешний вид, каждый одевается, как ему удобно, и соседи не вмешиваются в твою жизнь. Американцы ценят права и свободы каждого человека.
Также стоит отметить разнообразие магазинов. Можно купить практически что угодно — одежду, еду, даже брендовые вещи по доступным ценам, учитывая зарплаты.
Напомним, ранее "Телеграф" писал об опыте украинцев, избравших Португалию вместо Германии для проживания.