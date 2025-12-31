Приємно здивує не тільки клімат і медицина: українка розповіла, яку країну Європи обрати для проживання (відео)

Є п'ять основних переваг, серед яких допомога переселенцям

Українка поділилася власним досвідом життя в Німеччині та назвала причини, чому її родина обрала саме цю країну для переїзду.

Свою розповідь вона опублікувала у TikTok, де детально зупинилася на ключових аспектах повсякденного життя. За словами дівчини, у Німеччині вони проживають уже півтора місяця. Рішення про міграцію родина приймала не спонтанно, а після тривалих роздумів і порівняння різних європейських країн.

Першим плюсом вона назвала клімат, зазначивши, що після життя в Україні за сильної спеки та частих відключень світла вони особливо цінують помірну погоду, дощі та нормальну вологість повітря. Це важливо, зокрема, для сімей з дітьми.

Другий важливий момент — соціальний захист. Дівчина розповіла, що в Німеччині людей не залишають без допомоги, а кількість безхатченків мінімальна. Водночас вона звернула увагу, що система більше підходить для тих, хто не має високих доходів, адже податки для заможних тут значні.

Третім пунктом українка назвала правила та дотримання законів. Вона зазначила, що держава висуває вимоги до мешканців, але водночас сама їх виконує.

Окремо дівчина згадала медицину та медичне страхування. За її словами, вона чула багато різних історій, але більшість із них були позитивними. Також вона відзначила підтримку переселенців, яка стала одним із головних факторів переїзду.

Українка також розповіла, що в Німеччині надають житло, фінансову допомогу та можливість вивчати мову і поступово адаптуватися до нового життя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що дехто з українців, навпаки, покинули Німеччину. Вони назвали причини переїзду.