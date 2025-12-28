Налоги, доступное жилье и природа: почему украинцы выбрали именно эту страну вместо Германии (видео)

Это место имеет уникальную и красивую природу

Украинка рассказала, почему она с мужем решили покинуть Германию и переехать на Мадейру. Она назвала несколько причин, которые изменили их жизнь, и объяснила, почему жизнь на острове оказалась привлекательнее жизни в прежней стране.

Причины переезда оказались неожиданными и касаются не только климата или работы. Подробнее Виктория рассказала на видео в ТикТок.

По словам женщины, первая причина переезда – налоговые льготы для самозанятых на Мадейре. Пара давно была недовольна высокими налогами в Германии, поэтому даже временные послабления на Мадейре стали веским аргументом для переезда.

Еще одно – жилье. Муж работает онлайн, поэтому для пары было важно найти квартиру с современным ремонтом. Они рассмотрели варианты в Италии, Испании и на материковой Португалии, но либо не могли найти подходящее жилье, либо цены были слишком высокими. На Мадейре они обнаружили новостройки с ремонтом по более или менее доступным ценам.

Также супруги думали о будущем ребенка.

Наш ребенок сможет родиться в солнечном городе с теплым океаническим климатом. Сможет играть на детской площадке у океана и даже зимой не носить 33 слоя одежды Виктория

Кроме того, роль сыграли местные жители. Португальцы, по ее словам, очень добрые и приветливые. Они всегда готовы помочь и наслаждаются жизнью. Виктория добавила, что они с мужем устали от немецкого менталитета, постоянных гонок и негатива в повседневной жизни.

