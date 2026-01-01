Первый украинский памятник Шевченко стоял здесь: как раньше называлась центральная улица Харькова (фото)

На этой улице творил украинский архитектор Алексей Бекетов

Улица Жон Мироносиц в Харькове простирается не более чем на 500 метров, но за время своего существования сменила около 10 названий. Она может похвастаться уникальной архитектурой и бывшими жителями.

Почти каждый дом в этой части города был построен украинским архитектором Алексеем Бекетовым или его женой. "Телеграф" кратко написал об истории улицы и о том, какие названия она носила.

История переименований улицы возле Зеркальной струи

Улица Жон Мироносиц расположена в самом центре Харькова, в Киевском районе. Ее длина составляет около 450 метров, она соединяет улицы Григория Сковороды и Сумскую. Также улица пересекается с Чернышевской и является важной частью исторической застройки города.

Улица возникла в конце XVIII-начале XIX века. Сначала она пролегала вдоль Мироносицкого кладбища, которое впоследствии было ликвидировано. На его месте находится сквер Победы. Первым известным названием был Старокладовщенский переулок.

Впоследствии улицу стали называть Касперовской — в честь проживавшего здесь юриста Василия Касперова. В 1894 году городская дума переименовала ее в Мироносицкую — за названием церкви Жон Мироносиц. В первые годы советской власти она называлась Сознания, а с 1924 года стала Совнаркомовской (Ред. в укр. вар. Раднаркомівською).

Название Совнаркомовская улица получила из-за того, что в доме № 9 в 1922–1928 годах работал Совет народных комиссаров УССР. Позже, во время немецкой оккупации в 1942 году, вернули название Мироносицкий переулок. После освобождения Харькова снова использовали название Совнаркомовская.

Окончательное название улица получила 3 февраля 2016 года. Переименование произошло в соответствии с законом о запрещении символики тоталитарных режимов. Название Жон Мироносиц избрали в честь храма, исторически расположенного на этой улице. Старое здание церкви не сохранилось, но новый храм с таким же названием ныне стоит рядом с зеркальной струей.

Мироносицкая церковь в центре города. Фото: Wikipedia

Интересные здания улицы

На улице сохранилось несколько знаковых построек, возведенных по проектам архитектора Алексея Бекетова. В доме № 9 сейчас работает выставочный зал Харьковского художественного музея. Ранее здесь действовала воскресная женская школа Кристины Алчевской.

Дом № 9. Фото: Wikipedia

Дом № 10 был усадьбой семьи Бекетовых и сегодня известен как Харьковский Дом ученых. Во время обстрелов в марте 2022 года здание получило серьезные повреждения. Был разрушен уникальный витраж, пострадали росписи и лепнина главного зала.

Дом № 10. Фото: Wikipedia

В доме № 11 расположен Харьковский художественный музей. Здание также спроектировал Бекетов. Дом № 13 известен как бывший особняк Алчевских. Именно здесь в 1900 году стоял первый в Украине памятник Тарасу Шевченко, который впоследствии был передан в государственный музей поэта.

Дом № 11. Фото: Wikipedia

Дом № 13. Фото: Wikipedia

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие имена носила улица Киева, на которой когда-то была первая аптека. На ней до сих пор сохранилось много особняков состоятельных людей.