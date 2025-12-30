Под ней скрыты тайные ходы, которым 2000 лет: где в Харькове находится одна из самых загадочных улиц
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
На этой улице расположено много памятников архитектуры
Харьков — удивительный город, где можно встретить улицы с необычными названиями и богатой историей. Среди них особое место занимает Рымарская. Находится она в самом центре и скрывает под собой тайные ходы и катакомбы.
Эта улица относится к Шевченковскому району и считается одной из самых старейших и загадочных улиц Харькова. "Телеграф" решил узнать о ней более детально.
Улица Рымарская в Харькове — интересные факты
Улица Рымарская получила свое название от ремесленников — лимарей или рымарей, которые в XVII веке занимались выделкой шкур и изготовлением шорных изделий. Именно на этой улице располагались их мастерские.
В 1900-х годах на Рымарской проживал Николай Михновский, основатель украинского национализма, а с 1925 по 1930 годы — известный украинский писатель Мыкола Хвылевой.
На одной из старейших улиц Харькова сохранилось множество памятников архитектуры: усадьба Урюпина, первый в городе Кооперативный дом, Особняк Фреймана и другие здания ХІХ — ХХ века, которые придают ей особый исторический колорит.
Но загадочной улицу Рымарскую делают ее подземные ходы и катакомбы. Их в 1912 году обнаружил врач Марк Исаакович Фрейман в доме № 23. Мужчина заметил тайный подземный ход в подвале.
А в 1913 году рядом с домом образовался провал в земле, что только подтвердило наличие подземных катакомб, которые расположены практически по всей улице. По словам спелеологов, этим тайным ходам более 2000 лет, но изучением лабиринта никто серьезно так и не занимался.
"Телеграф" писал ранее, что в Харькове появилась уникальная улица. Какой она была раньше и сколько денег потратили?