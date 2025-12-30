Этот украинский город долго называли в честь Ленина: что с ним сейчас (фото)

Переименование произошло в рамках закона о декоммунизации в 2016 году

В Кропивницкой области располагается город Благовещенское на реке Синица — левом притоке Южного Буга на Приднепровской возвышенности. Мало кто знает, но долгое время носил имя в честь главного российского идеолога коммунизма Владимира Ленина.

В этом материале "Телеграф" рассказывает об истории этого города, как и когда его решили переименовать. Ранее город носил название Ульяновка — от фамили Ленина (Ульянов).

Справка: Владимир Ильич Ульянов (Ленин), лидер большевистской партии, главный организатор и руководитель октябрьского переворота, первый руководитель правительства Советской России. По семейной версии Ульяновых, псевдоним Владимира Ильича якобы происходит от названия реки Лена.

С самого момента смерти 21 января 1924 года, тело умершего "вождя" не предали земле. Его тело забальзамировали и на протяжении уже более 100 лет он лежит в Мавзолее на Красной площади в Москве.

История города

Окрестности города были заселены людьми издавна, о чём свидетельствуют археологические находки — возле сел Данилова Балка, Сабатиновка и Луполово Благовещенского района находятся остатки двух поселений трипольской культуры второй половины IV тыс. до н. э. Село Сабатиновка дало название археологической культуре позднего периода бронзового века.

Село возникло в начале 1880-х годов как выселки Грушковского сахарного завода. Основано в 1870 его назвали село Грушка.

В январе 1918 года здесь была установлена Советская власть, летом 1924 года селение получило название Ульяновка в честь Владимира Ульянова (Ленина).

Благовещенск на карте

25 октября 1938 года Ульяновка получила статус посёлка городского типа.

В ходе Великой Отечественной войны 1 августа 1941 года Ульяновка была оккупирована немецкими войсками, а 12 марта 1944 года освобождена советскими войсками.

12 февраля 1954 года в ходе административно-территориальной реформы посёлок вошёл в состав Кировоградской области (Кропивницкой).

В 1974 году Ульяновка получила статус города.

Благовещенск. Фото: Wikimapia

Переименование города произошло в рамках закона о декоммунизации, принятого в 2015 году, который предусматривает отказ от топонимов, связанных с советскими вождями и символикой. Теперь село возвращает свою историческую идентичность, что позволяет сохранить культурное и историческое наследие региона.

Таким образом, 19 мая 2016 года Верховная Рада Украины переименовала город Ульяновка в Благовещенское.

Благовещенск в наши дни. Фото: Википедия

