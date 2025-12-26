Самое короткое метро в Украине. Почему в Днепре всего шесть станций

Движение в одну сторону занимает всего 12 минут

В Украине многие города имеют метро, однако в Днепре его протяженность настолько мала, что его считают самым коротким в стране. Более того, днепровский метрополитен еще и самый молодой.

"Телеграф" расскажет, почему метро Днепра имеет всего шесть станций. Заметим, что в городе несколько лет назад приступили к строительству еще трех станций, но этот процесс затормозился.

Метро Днепра самое молодое и самое короткое в Украине

Метрополитен в Днепре имеет всего одну линию, которая состоит из шести станций. Их длина составляет более 7,8 км, а время движения в одном направлении – 12 минут. Открыли метро Днепра в 1995 году, тогда оно играло немаловажную роль. Ведь все станции расположены в районах, где есть заводы или промышленные объекты.

Схема метро Днепра. Фото: КП "Днепровский метрополитен"

Фактически их строили, чтобы люди могли быстро добираться до работы. По состоянию на 2025 год метро перевозит более 20 тысяч пассажиров ежедневно, работая с 5.30 утра до 23.00 вечера с интервалами движения от 5 до 10 минут в пиковые часы.

Шесть станций метро Днепра:

Покровская. Конечная станция, глубина 35м.

Покровская станция метро в Днепре. Фото: Википедия

Проспект Свободы. Станция имеет 4 выхода на поверхность. Они расположены на Новокодакской площади — месте, где пересекаются проспект Свободы и улица Панаса Мирного, в 15 метрах от проходной ДЭВЗ (Днепровского электровозостроительного завода).

Станция метро "Проспект Свободы" в Днепре. Фото: Википедия

Заводская. Станция расположена рядом с главным входом в Днепровский завод металлургического оборудования (ДЗМО). Глубина – 30 м, оборудована для велосипедистов с парковками.

Станция метро "Заводская" в Днепре. Фото: Википедия

Металлургов. Расположена близко к Днепровскому металлургическому заводу. Глубина около 55м.

Станция метро "Металлургов" в Днепре. Фото: Википедия

Метростроителей. Выход находится на перекрестке проспекта Сергея Нигояна. Глубина – 40 м.

Станция метро "Метростроителей" в Днепре. Фото: Википедия

Вокзальная. Самая загруженная станция, которая находится на главном вокзале. Ее глубина 42м.

Станция метро "Вокзальная" в Днепре. Фото: Википедия

Добавим, что станции днепровского метро одни из самых глубоких в мире, что нетипично для столь короткого метрополитена.

