Самое короткое метро в Украине. Почему в Днепре всего шесть станций
Движение в одну сторону занимает всего 12 минут
В Украине многие города имеют метро, однако в Днепре его протяженность настолько мала, что его считают самым коротким в стране. Более того, днепровский метрополитен еще и самый молодой.
"Телеграф" расскажет, почему метро Днепра имеет всего шесть станций. Заметим, что в городе несколько лет назад приступили к строительству еще трех станций, но этот процесс затормозился.
Метро Днепра самое молодое и самое короткое в Украине
Метрополитен в Днепре имеет всего одну линию, которая состоит из шести станций. Их длина составляет более 7,8 км, а время движения в одном направлении – 12 минут. Открыли метро Днепра в 1995 году, тогда оно играло немаловажную роль. Ведь все станции расположены в районах, где есть заводы или промышленные объекты.
Фактически их строили, чтобы люди могли быстро добираться до работы. По состоянию на 2025 год метро перевозит более 20 тысяч пассажиров ежедневно, работая с 5.30 утра до 23.00 вечера с интервалами движения от 5 до 10 минут в пиковые часы.
Шесть станций метро Днепра:
- Покровская. Конечная станция, глубина 35м.
- Проспект Свободы. Станция имеет 4 выхода на поверхность. Они расположены на Новокодакской площади — месте, где пересекаются проспект Свободы и улица Панаса Мирного, в 15 метрах от проходной ДЭВЗ (Днепровского электровозостроительного завода).
- Заводская. Станция расположена рядом с главным входом в Днепровский завод металлургического оборудования (ДЗМО). Глубина – 30 м, оборудована для велосипедистов с парковками.
- Металлургов. Расположена близко к Днепровскому металлургическому заводу. Глубина около 55м.
- Метростроителей. Выход находится на перекрестке проспекта Сергея Нигояна. Глубина – 40 м.
- Вокзальная. Самая загруженная станция, которая находится на главном вокзале. Ее глубина 42м.
Добавим, что станции днепровского метро одни из самых глубоких в мире, что нетипично для столь короткого метрополитена.
