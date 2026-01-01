В Донецьку мало бути метро як у Дубаї. Натомість - центр міста може вибухнути та піти під землю (фото, відео)

З амбітного проєкту метро стало небезпечною спадщиною

Рішення про будівництво метро в Донецьку ухвалили ще в СРСР в 1988 році, та грошей на це не вистачало. Попри розпад СРСР і кризу початку 1990-х, проєкт не згорнули. Донецьк мав стати четвертим містом з метро в Україні після Києва, Харкова та Дніпра. План передбачав три лінії, 10 років будівництва і запуск першої черги у 2005 році.

Роботи почали в 1992 році. Та хронічне недофінансування та складні гідрогеологічні умови постійно зривали строки. Запуск першої черги перенесли на 2011 рік, але станом на листопад 2009 п’ять станцій були готові лише на 30%.

В грудні 2011 року Міністерство інфраструктури України офіційно відмовилося від підземного метро, запропонувавши натомість надземний варіант або "легке метро". Тодішній віцепрем’єр Борис Колесніков заявляв, що класичний метрополітен для Донецька був "авантюрним" ще на етапі задуму, а наземна система могла б бути у 6–7 разів дешевшою. Міський голова Олександр Лук'янченко, який тоді очолював Донецьк, наголосив, що надихнувся ідеєю саме в Дубаї, ба більше — при плануванні мали використовувати ідентичну технологію.

Метро в Дубаї/ Фото: visitdubai

Підземне метро мало залишитись тільки в центрі Донецька. Загалом мали запустити метрополітен на 50 кілометрів.

Донецький метрополітен в 2009 /Фото: novosti.dn.ua

До Євро-2012 жодних зрушень не відбулося, а у 2013 році постало питання навіть не про добудову, а про закриття проєкту. Коштів не знайшли і для цього. Тим часом підземні виробки постійно підтоплювалися через ґрунтові води, а міський бюджет фінансував роботу насосів, щоб уникнути аварій.

Вентиляційна шахта метро в Донецьку /Фото: novosti.dn.ua

Після початку російської окупації у 2014 році представники угруповання "ДНР" гучно заявляли про відновлення будівництва всіх трьох ліній метро. Була створена спеціальна комісія, а "міністр транспорту ДНР" Олександр Кузьменко у 2015 році стверджував, що без метро місто "не виживе".

Приблизний план проєкту метро Донецька/ Колаж, джерело плану - Вікіпедія

Новий поворот стався у 2021 році, коли Донецький інститут гірничої геології заявив про серйозні ризики, пов’язані з недобудованими тунелями. За словами вчених, затоплення шахт навколо міста може перетворити метро на провідник не лише води, а й метану, що створює загрозу лінійного вибуху протяжністю до 5 кілометрів. Гідрогеолог Євген Яковлєв попереджав і про ризик просідання ґрунтів у центральній частині міста. У 2022 році окупаційна влада заявила про плани ліквідації підземних виробок — з них заберуть метал та все цінне.

Раніше "Телеграф" розповідав, що подібний проєкт успішно реалізували в Кривому Розі. Там курсує метротрам — лінія особливого швидкісного трамвая.