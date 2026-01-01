Несколько минут и будет тепло. Канадец показал, как обогретую комнату с помощью свечей (фото, видео)

Надо несколько глиняных горшков и свечей

С приходом сильных морозов и регулярных отключений света у многих возникает вопрос, как же обогреваться в этот период. Ведь использовать электрический камин не всегда есть возможность.

Канадец Gem Webb поделился рабочим лайфхаком, как сделать мини-камин своими руками. Для этого нужно взять чайные свечи и глиняный цветочный горшок.

По словам иностранца, чтобы обогреть комнату таким способом, нужно взять несколько свечей и два горшка. Зажженные свечи ставим на огнеупорную поверхность, можно использовать кирпич или металлическую подставку. Эту конструкцию накрываем горшками, желательно, чтобы они были глиняными. Сверху на горшок со свечами нужно поставить еще один горшок, как показано на видео. Таким образом образуется дополнительная прослойка для циркуляции воздуха.

Как ставить горшки на свечу. Фото: скриншот с видео

Благодаря тому, что глиняные горшки аккумулируют тепло от пламени, они будут постепенно нагревать комнату. Однако не забывайте о пожарной безопасности: не используйте пластиковые или металлические горшки и не оставляйте эту конструкцию без присмотра, особенно в комнате, где есть дети или животные.

Заметим, что данная конструкция не будет сразу отдавать тепло, ведь глине или керамике нужно время, чтобы нагреться. Поэтому такое отопление требует запаса времени.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как эффективно защитить квартиру от сквозняков без заклеивания окон.