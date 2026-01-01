Кілька хвилин і буде тепло. Канадець показав, як обігріту кімнату за допомогою свічок (фото, відео)

Треба кілька глиняних горщиків та свічок

З приходом сильних морозів та регулярних відключень світла у багатьох постає питання, як же обігріватись в цей період. Адже використати електричний камін не завжди є можливість.

Канадець Gem Webb поділився дієвим лайфхаком, як зробити мінікамін власноруч. Для цього треба мати чайні свічки та глиняний квітковий горщик.

За словами іноземця, аби обігріти кімнату таким способом, треба взяти кілька свічок та два горщики. Запалені свічки ставимо на вогнетривку поверхню, можна використати цеглу чи металеву підставку. Цю конструкцію накриваємо горщиками, бажано, щоб вони були глиняні. Зверху на горщик зі свічками треба поставити ще один горщик, як показано на відео. Таким чином утвориться додатковий прошарок для циркуляції повітря.

Як ставити горщики на свічку. Фото: скриншот з відео

Завдяки тому, що глиняні горщики акумулюють тепло від полум'я, вони поступово нагріватимуть кімнату. Однак не забувайте про пожежну безпеку: не використовуйте пластикові чи металеві горщики та не залишайте цю конструкцію без нагляду, особливо у кімнаті, де є діти чи тварини.

Зауважимо, що дана конструкція не одразу віддаватиме тепло, адже глині чи кераміці треба час, аби нагрітися. Тому таке опалення потребує запасу часу.

Раніше "Телеграф" розповідав, як ефективно захистити квартиру від протягів без заклеювання вікон.