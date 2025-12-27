Заклеивать окна не придется: как эффективно защититься от сквозняков

Простая хитрость позволит не мерзнуть по ночам

Даже без отопления есть возможность сохранить тепло в доме. На энергоэффективность могут повлиять даже оконные шторы.

Зимой лучше всего повесить в доме плотные шторы до самого пола. Такими советами делятся пользователи соцсети Reddit.

Как сохранить тепло

Такие шторы благодаря плотности материала, из которого они сшиты помогут создать дополнительный изоляционный слой на окнах. Чтобы усилить эффект, заправьте за батарею шторы. Во время работы батареи нагревают воздух и он поднимается вверх. А шторы, закрывая радиатор спереди, перекрывают поток теплого воздуха, отходящего к окну и быстро остывающего. А если шторы за батареей, это обеспечит более эффективный обогрев помещения.

Тяжелые шторы отлично подходят, если они плотно прилегают к стене и выходят далеко за край окна.

Также, рекомендуется открывать шторы каждый день. Это поможет избавиться от проблемы с конденсацией, которая будет собираться на окнах.

Плотные шторы на окнах. Фото next.ua

