Его строили девять лет: где в Украине находится собор в форме трезубца (фото)

Один из самых оригинальных храмов Украины возвышается в Чорткове Тернопольской области. Кафедральный собор Верховных Апостолов Петра и Павла своими очертаниями напоминает трезубец.

Краеугольный камень будущего собора был заложен и освящен 19 марта 1992 года. Только за девять лет, 12 июля 2001 года храм торжественно открыли и освятили.

Собор Верховных Апостолов Петра и Павла/ Фото: Sobor Chortkiv

Кафедральный собор является главным храмом местной епархии УГКЦ. Его архитектура своеобразна: сооружение совмещает традиции византийской базилики с современными формами. Храм возведен в форме трезубца – государственного герба Украины – с замыслом архитектора Сергея Горы.

Высота здания достигает 51 метра, диаметр – около 40 метров. Его композиция особенно поражает в ясную погоду.

Собор Верховных Апостолов Петра и Павла

Внутри собора тоже интересно. Местная иконопись выполнена львовским художником-иконописцем Игорем Кисточком. Из-за цвета, орнамента и стилистики художник соединил богословскую иконографию с четко выраженной проукраинской тематикой.

Собор изнутри/ Фото: Sobor Chortkiv

Во время праздника/ Фото: Sobor Chortkiv

Иконостас/ Фото: Sobor Chortkiv

