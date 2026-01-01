Його будували дев'ять років: де в Україні знаходиться собор у формі тризуба (фото)

Це головний храм місцевої єпархії УГКЦ

Один із найоригінальніших храмів України височіє у Чорткові, що на Тернопільщині. Катедральний собор Верховних Апостолів Петра і Павла своїми обрисами нагадує тризуб.

Наріжний камінь майбутнього собору було закладено й освячено 19 березня 1992 року. Тільки за дев’ять років, 12 липня 2001 храм урочисто відкрили та освятили.

Собор Верховних Апостолів Петра і Павла/ Фото: Sobor Chortkiv

Катедральний собор є головним храмом місцевої єпархії УГКЦ. Його архітектура своєрідна: споруда поєднує традиції візантійської базиліки з модерними формами. Храм зведено у формі тризуба — державного герба України — з задумом архітектора Сергія Гори.

Висота будівлі сягає 51 метра, діаметр — близько 40 метрів. Його композиція особливо вражає у ясну погоду.

Собор Верховних Апостолів Петра і Павла

Усередині собору також цікаво. Місцевий іконопис виконаний львівським художником-іконописцем Ігорем Кістечком. Через колір, орнаменти й стилістику митець поєднав богословську іконографію з чітко вираженою проукраїнською тематикою.

Собор зсередини/ Фото: Sobor Chortkiv

Під час свята/ Фото: Sobor Chortkiv

Іконостас/ Фото: Sobor Chortkiv

