СССР украл кресты и скульптуры: где в Украине приходит в упадок церковь, в которой творили мастера Пинзель и Меретин (фото)

Церкви непорочного зачатия Пречистой Девы Марии, расположенной в Ивано-Франковской области, более 280 лет

В Городенке, что на Ивано-Франковщине, стоит уникальный костел Непорочного Зачатия Пресвятой Богородицы XVIII века — памятник национального значения, созданный выдающимися художниками Меретиным и Пинзелем, переживший пожары, войны, разрушения во время СССР и несколько реставраций.

Она является одним из самых ценных сооружений на территории бывшей Речи Посполитой. В комплекс входят не только сам костел, но и корпус монастырской резиденции и колонна со статуей Пречистой Девы Марии. "Телеграф" решил рассказать об истории здания.

Вид на храм

История церкви непорочного зачатия Пречистой Девы Марии и монастырской резиденции

Строительство костела началось на месте старинной деревянной часовни по инициативе Николая Василия Потоцкого. Фундационный акт был подписан 22 августа 1743 года, а работы начались после выделения основателем 20 000 злотых в 1745 году. К 1754 году сооружение было почти готово, однако освящение храма состоялось только 2 июля 1760 года.

Василий Потоцкий решил построить церковь

Монастырь функционировал недолго – около 20 лет – и был закрыт во время так называемой "Иосифинской кассаты" в 1780-х годах. Часть его ценностей передали в Залещицкую окружную кассу, а земельные владения включили в государственный религиозный фонд. В целом большинство монастырей Галичины было ликвидировано, включая все четыре в Городенковском районе.

В XIX веке костел неоднократно посещали львовские римско-католические и армянские архиепископы. В 1835 году здание сильно пострадало от пожара: колокола падали с башен, и храм превратился в руины. Благодаря поддержке императора Фердинанда и львовского архиепископа сооружение восстановили в течение двух лет. В 1848 году во время эпидемии холеры и нашествия саранчи местная дворская служанка Мария Коралева пожертвовала средства на алтарь святого Роха, покровителя от болезней.

Интерьер храма

Внутреннее пространство костела

В 1866–1870 годах состоялась очередная реставрация фасада и крыш под руководством строителя Есселя Гершеля. На средства эрцгерцога Фердинанда и местных меценатов в 1891 году на башне установили часы. В начале XX века под руководством Зигмунта Горголевского и художника Кароля Политинского были выполнены реставрационные работы, включая восстановление внутренних фресок и росписей, а фронтон храма украсил образ Девы Марии.

Колонна со статуей Девы Марии у храма

Во время Первой и Второй мировых войн костел получил значительные повреждения, а в советское время его внутреннее убранство было почти полностью уничтожено. Кресты на башнях спилили, а ценные скульптуры исчезли или оказались в частных коллекциях. Отдельные работы Пинзеля удалось спасти благодаря Борису Возницкому: сейчас они хранятся во Львовском музее Пинзеля и Национальном музее народного искусства Гуцульщины и Покутья.

Монастырская резиденция

Монастырская резиденция в Городенке — это большое П-образное двухэтажное сооружение XVIII века с подземельями и некогда действующими коридорами к замку и Армянскому костелу. Ее построили в 1750-х годах по проекту Бернарда Меретина на средства Николая Потоцкого для миссионеров, которые прибыли сюда в 1757 году и получили от мецената земельные доходы для содержания своего заведения.

П-образная форма здания хорошо видна со стороны

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине растет дуб, которому уже более 1000 лет. По легендам его кора дает силу и счастье.