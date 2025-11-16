Святыня, которая превратилась в склад для картофеля: в центре Украины разрушается историческая достопримечательность (фото)

Рождество-Богородичный храм был построен более 200 лет назад

В селе на Полтавщине стоит более чем 200-летний храм Рождества Христова, который после долгой истории использования сейчас находится в запущенном состоянии.

Это была не только церковь, но и усыпальница семьи ее основателя. "Телеграф" решил рассказать об истории памятника, который мог бы стать туристической достопримечательностью региона.

Святыня в селе Вергуны, которой более двух веков

Церковь в форме ротонды построили на средства помещика Ивана Базилевского, а торжественное освящение состоялось 16 сентября 1801 года. На территории храма в свое время также обустроили семейный склеп Базилевских. Сооружение регулярно поддерживали в надлежащем состоянии — ремонт проводился примерно каждые несколько лет, последний зафиксирован в 1914 году.

Состояние старинной церкви сегодня вызывает беспокойство

Храм долгое время играл важную роль в жизни общины: в 1723 году здесь работала школа, где учил детей дьяк Даниил Дорош, в 1895-м — земское училище, в 1902 году — библиотека при церкви, а с 1912 года — женская приходская школа. В 1911 году внутренние стены и своды украсили росписи, выполненные студентами Санкт-Петербургской академии художеств.

Полуразрушенная святыня, пережившая несколько веков истории

Ситуация изменилась в 1936 году: тогда демонтировали колокольни и сняли колокола, а здание приспособили под склад местного колхоза. После войны сооружение продолжало использоваться в хозяйственных целях — как зернохранилище, а усыпальницу превратили в помещение для хранения картофельного семенного материала.

Вид долго не ремонтируемого храма

Интересный факт: во время сбора средств на отделку храма жертвователям предлагали оригинальную идею — их портреты размещали в настенных композициях рядом с образами святых и пророков. Уровень расположения портрета зависел от суммы взноса. В начале 1980-х годов в селе еще сохранилось несколько таких портретов-эскизов, нарисованных маслом на картоне.

Сегодня храм, переживший более двух веков, стоит полуразрушенный и требует ремонта.

