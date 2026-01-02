Буданов сказал: "Да". Украинцы наклепали смешных мемов о назначении главы ОП

Вспомнили и любимое хобби бывшего главы разведки

Назначение Кирилла Буданова на должность руководителя Офиса президента вдохновило украинцев на создание мемов. Шутили не только о его работе в Главном управлении разведки (ГУР).

"Телеграф" собрал самые остроумные мемы украинцев о новом главе ОП. В них не обошлось без упоминания о командире РДК Денисе Капустине, которого считали мертвым.

Одной из главных тем для мемов стало то, что, работая в ГУР, Буданов имеет немало связей и получает информацию удивительно быстро. Именно поэтому украинцы пошутили, что еще до предложения президента Владимира Зеленского председатель ГУР знал, что ему скажут.

Мемы о назначении Буданова главой ОП

Не пропустили в сети и то, сколько успешных операций провело Главное управление разведки во главе с Будановым. К слову, этот пост он занимал с 2020 года.

Мэм о первом брифинге Буданова как главе ОП

Мем о хобби Буданова

Отдельно можно выделить мемы про то, что ГУР фактически обмануло Кремль и Россию тем, что заставило их поверить в гибель Капустина. На самом же деле командир подразделения "Российский Добровольческий Корпус" стал частью комплексной спецоперации разведки Минобороны Украины. Примечательно, что российские спецслужбы заплатили 500 тысяч долларов за убийство Капустина, деньги получило ГУР.

Мем о Буданове и операции с Капустиным

Мем о Буданове и Трампе

Реакция украинцев в Threads также дополнила мемы.

1 января — Капустин жив; 2 января – Буданов руководитель Офиса президента. 2026, согласен, я удивлен.

Буданов – руководитель Офиса Президента. Теперь все вопросы в политике президента будут решаться прилетом FPV-камикадзе?

Буданов сказал ему: "Да"

Военный аналитик Ян Матвеев пошутил, что теперь у Зеленского будет первая в мире администрация с дальнобойными дронами. Речь идет о том, что ГУР уже прославилось своими операциями по БПЛА, в частности, в сотрудничестве с СБУ.

Буданов возглавит офис Зеленского. Похоже, первая АП (администрация президента — ред.) со своими дальнобойными дронами будет.

"Телеграф" также поучаствовал в этой волне шуток.

"- Каковы ваши цели на 2026 год?

- Вот список россиян.

- Я имел в виду планы…".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о Буданове и его карьерном пути к главе ОП.