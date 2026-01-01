Российские спецслужбы заказали ликвидацию Капустина за $500 тысяч

Командир РДК Денис Капустин жив, известие о его смерти было частью комплексной спецоперации разведки Минобороны Украины. О якобы смерти командира подразделения "Русский Добровольческий Корпус" стало известно 27 декабря.

Как рассказали в ГУР МО, спецслужбы России заказали убийство Дениса Капустина с позывным White Rex. Для выполнения заказа выделили полмиллиона долларов. Напомним, РДК в настоящее время воюет в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины.

Денис Капустин жив/ Скриншот видео ГУР

Дениса Капустина российский президент Владимир Путин считает личным врагом, отмечают в ГУР. "Нашей стороной также была получена соответствующая сумма средств, выделенная российскими спецслужбами для реализации данного преступления. По состоянию на данный момент командир РДК находится на территории Украины и готовится продолжить выполнение поставленных задач", ― сообщил командир "Спецподразделения Тимура".

Как отметил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов, средства, полученные за выполнение заказа ликвидации Капустина, "пошли на помощь нашей борьбе". Командир РДК Денис Капустин готов к выполнению боевых задач.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что именно Капустин создал РДК. Пока он поддерживает Украину в борьбе с Россией, но его цель гораздо масштабнее.