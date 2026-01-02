"Орешник на Банковую": в России истерика из-за назначения Буданова в ОП

Россияне уже стали выдумывать разные версии

В России бурно обсуждают назначение начальника ГУР Кирилла Буданова на пост главы Офиса президента Украины. И поскольку именно он является для РФ одним из главных врагов, то в стране-агрессоре заметно распереживались.

Что нужно знать:

2 января 2026 года Зеленский предложил Буданову должность руководителя Офиса президента, на что тот согласился

В РФ негодуют и используют риторику угроз

Прокремлёвские СМИ заявили, что речь якобы идёт о начале предвыборной кампании Владимира Зеленского

Понять панику в России можно из соответствующих публикаций в социальных сетях, которых за последние часы накопилось сотни. Своими догадками паблики засорили пропагандисты, военкоры, блогеры и т.д.

В частности о возможных переменах в ОП выразился один из топ-пропагандистов России Владимир Соловьев. Однако придумать ничего кроме того, чтобы назвать Буданова "террористом" он, вероятно, не смог.

Российский журналист и блогер Армен Гаспарян также не отличился находчивостью и и не смог проанализировать ситуацию, а потому по примеру Соловьева попросту тоже назвал Буданова "террористом".

Также, например, российский блогер Александр Талипов не стал выделяться из стада пропагандистов и в своем высказывании повторил их слова. Однако он пошел чуть дальше, перейдя к угрозам:

"Какие переговоры могут быть с террористами? "Орешник" на Банковую и капитуляция", — мечтает пропагандист в соцсетях.

В то же время близкий к Кремлю российский Telegram-канал "Пул N3" заявляет, что речь якобы идёт не о кадровом решении, а "о начале предвыборной кампании Владимира Зеленского". То есть, якобы Буданова рассматривают как фигуру, способную составить конкуренцию Валерию Залужному, который может вернуться в украинскую политику из Лондона. Однако стоит понимать, что ничего общего с реальностью выдумки россиян не имеют.

На этот в паблике не остановились и даже попытались сравнить Буданова с Алексеем Арестовичем, бывшим советником президента, несмотря на принципиально разный политический и общественный контекст.

Предыстория

2 января 2026 Владимир Зеленский предложил должность руководителя Офиса президента главе Главного управления разведки (ГУР) Кириллу Буданову. Он согласился.

"Продолжаю служить Украине. Считаю должность руководителя Офиса Президента еще одним рубежом ответственности перед страной. Для меня это честь и ответственность – в историческое время для Украины сосредоточиться на критически важных вопросах стратегической безопасности нашего государства, — написал Буданов в Telegram.

Кирилл Буданов

