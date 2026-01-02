Осколок под сердцем, 10 покушений и подготовка ЦРУ. Что известно о Буданове, который стал главой ОП

Он очень эффективный начальник ГУР, под его руководством проводятся блестящие операции

Глава главного управления разведки Кирилл Буданов возглавил Офис президента. Такое предложение ему сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Что нужно знать:

Буданов предупреждал о новом нападении России в 2021 году

Он пользуется доверием многих украинцев, его имя часто называют, говоря о следующем президенте

Россияне считают Буданова одним из главных своих врагов и не раз пытались его убить

"Телеграф" рассказывает, что известно о Кирилле Буданове. Кстати, 4 января ему исполнится 40 лет.

С детства хотел быть военным

Будущий главный разведчик страны родился в 1986 году в Киеве. Информации о детстве Буданова очень мало, известно, что он увлекался плаванием и с удовольствием проводил время в Крыму.

Кирилл Буданов – очень эффективный начальник ГУР

Как рассказывал Буданов в одном из интервью, он с детства хотел стать военным, потому что его родные были связаны с этим делом. Он получил образование в Одесском институте Сухопутных войск. После окончания учебы связал жизнь с разведкой — сначала был оперативным работником, затем получил звание старшего лейтенанта, а в 2013 году стал капитаном.

Имеет три ранения

Когда Россия напала на восток Украины в 2014 году, Буданов встал на защиту страны. В ходе боевых действий будущий глава ГУР получил три ранения. Он рассказывал, что второе из них был тяжелым — осколок противопехотной мины попал под сердце. Вынимать осколок из тела было опасно и Буданов раненым сам выходил через линию фронта. Третье ранение — вражеская пуля прострелила правую руку и выбила локтевой сустав.

Кирилл Буданов принимал участие в боевых действиях в 2014 году

В 2016 году Буданов получил звание майора, спустя два года стал подполковником. В 2020 году стал полковником и возглавил ГУР. 24 августа 2021 года Буданову было присвоено воинское звание бригадного генерала, в 2022 году он стал генерал-майором, а в 2023 году — генерал-лейтенантом.

Входил в элитное подразделение, которое готовило ЦРУ

Согласно отчету газеты The New York Times за 2024 год, Буданов был одним из членов элитного подразделения ГУР "Отряд 2245", которое готовило Центральное разведывательное управление США. Он провел немало смелых операций в тылу врага.

Предупреждал о полномасштабной войне

Еще в 2021 году Кирилл Буданов в интервью американскому изданию подробно рассказал, что РФ готовит новое нападение на Украину, гораздо более разрушительное, чем нападение 2014 года. Однако немногие тогда восприняли его слова серьезно, ведь он был едва ли не единственным украинским чиновником, который прямо говорил, что Россия действительно нападет.

Буданов – настоящий разведчик, почти всегда его лицо ни о чем не говорит

Пережил более 10 покушений

Более 10 раз в жизнь Кирилла Буданова покушались. Одно из самых громких покушений произошло в 2019 году, когда его автомобиль заминировали россияне, которые теперь отбывают наказание в тюрьме. Кроме того, РФ ударила ракетой по офису украинской разведки.

Что известно о личной жизни Буданова

Он был женат дважды. Подтвержденной информации о наличии у Буданова детей нет. В 2013 году он женился на второй жене — Марианне, с которой до сих пор состоит в браке.

Буданов с женой Марианной

По образованию жена Буданова – психолог. В 2015-2017 годах занималась волонтерской деятельностью, баллотировалась в депутаты Киевсовета. В ноябре 2023 года Марианна была отравлена тяжелыми металлами. Ее госпитализировали и своевременно оказали медицинскую помощь.

Жена Буданова Марианна

Как рассказывал "Телеграф", на днях Буданов дал большое интервью в котором говорил о важных для Украины вопросах. По его словам, февраль 2026 может стать самым благоприятным месяцем для подписания мирного соглашения. Но Россия не останавливает свои темпы и в следующем году хочет захватить всю Донетчину и Запорожье.