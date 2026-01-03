Носила фамилии Гитлера и Сталина: как раньше называлась центральная улица Ровно (фото)

На этой улице стоят соборы и костелы, поэтому она имеет такое название

Центральная улица Ровно неоднократно меняла название в зависимости от исторического периода и власти. О ее прошлом известно немного, но сами переименования отражают ключевые этапы истории города.

Речь идет об улице Соборной, и она носит свое название по двум основным причинам. Подробнее о ней написал "Телеграф".

Как исторические эпохи отразились в названиях центральной улицы Ровно

В разные исторические периоды улица неоднократно меняла название. Это происходило в соответствии с властями, действовавшими на территории города в то или иное время.

В период Российской империи, с 1857 года, она называлась улицей Шоссовой. Такое название появилось из-за того, что здесь проходило шоссе Киев-Брест. Во время Второй Речи Посполитой улицу переименовали в 3 Мая — в честь первой польской Конституции.

Во время оккупации Третьим Рейхом улица носила название Адольфа Гитлера. В советский период ее переименовывали несколько раз: в 1940–1950-х годах это была улица Сталина, а в 1960–1980-х – Ленинская.

После провозглашения независимости Украины улица получила название Соборная. Это решение было принято 30 января 1991 года, и с тех пор название остается неизменным. Такое имя улица получила из-за расположения на ней двух соборов – Свято-Воскресенского и Покровского. Также на Соборной находится костел Святых Апостолов Петра и Павла и Божьего Милосердия. Название улицы также связано и с идеей объединения украинских земель в одно независимое украинское государство.

Собор Свято-Воскресенского. Фото: Wikipedia

Собор Свято-Покровского. Фото: Wikipedia

Костел Святых Апостолов Петра и Павла и Божьего Милосердия. Фото: РовноРетроРитм

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как раньше называлась улица одного из районов Харькова, на которой находились конторы винных откупов.