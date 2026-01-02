На ней были конторы винных откупов: как раньше называлась улица одного из районов Харькова (фото)

Окончательное название она получила всего 11 лет назад

Конторская улица, на первый взгляд, ничем не отличается от других улиц Харькова. Однако за всю свою "жизнь" она стала свидетелем истории застройки, промышленности и событий, которые повлияли на развитие города. Недаром она носит такое название.

На улице сохранились дома XVIII–XIX веков, промышленные сооружения и объекты городской инфраструктуры. Подробнее о ее истории и переименовании написал "Телеграф".

Как формировалась Конторская улица в Харькове

Конторская улица находится в Новобаварском районе Харькова. Она тянется вдоль правого берега реки Лопань и начинается у Полтавского Шляха. Это одна из старейших улиц города, которая формировалась на протяжении нескольких веков и не раз меняла название.

Застройка здесь началась в XVIII веке. До 1790 года улица называлась Безсала, а впоследствии — Рождественская, через церковь Рождества Богородицы, которая стояла в ее начале и была уничтожена после 1917 года. Левая сторона улицы была застроена частными домами, с переулками к реке и мостиками, впоследствии перешедшими в собственность города.

В первой половине XIX века улица соединилась с Гончаровской слободой. В 1830-х годах здесь появились первые заводы, в частности, водочный, при котором действовала контора винных откупов. В это время улицу переименовали в Конторскую.

Во второй половине XIX века Конторская стала промышленной. Здесь работали чугунолитейный завод и кондитерская фабрика Кромского. В конце столетия через Лопань построили деревянный мост, соединявший улицу с Торговой площадью. Во время Второй мировой войны мост был разрушен.

Вид в сторону улицы Конторской. Фото: Wikipedia

В начале XX века на улице была открыта почтово-телеграфная контора. Рабочие заводов принимали участие в забастовках и событиях 1905-1907 годов. В 1917 году здесь действовали органы большевистской власти и отряд Красной гвардии.

В 1924 году Конторскую переименовали в Краснооктябрьскую через завод "Красный Октябрь". В 1930-х годах предприятие реконструировали, а на улице началось строительство междугородной телефонной станции.

Во время Второй мировой войны Краснооктябрьская сильно пострадала, завод был почти уничтожен, но после разминирования и восстановления возобновил работу. В послевоенные годы производство значительно выросло.

Последнее переименование произошло 20 ноября 2015 года. Улице вернули историческое название — Конторская.

Архитектура

Многие дома на Конторской имеют статус памятников архитектуры или примеры старой харьковской застройки.

Дом №1 — бывшая гостиница "Версаль", ныне один из корпусов ХГАК. Это реконструкция нескольких построек XIX века с единственным фасадом, созданным архитектором Юлиусом Цауне.

Дом №1. Фото: Wikipedia

Дом №3 – частный особняк 1877 года архитектора Ивана Гинша. Сейчас здесь работает бюро ритуальных услуг.

Дом №3. Фото: Wikipedia

Дом № 14 – междугородняя телефонная станция 1936 года, ныне здание Укртелекома.

Дом №14. Фото: Wikipedia

Дом № 16а – жилое здание XIX века, памятник архитектуры. В 2021 году во время реконструкции была разрушена часть архитектурных элементов. Департамент градостроительства и архитектуры ХОВА сообщил, что работы производились незаконно, материалы передали в прокуратуру.

Дом №16а. Фото: Wikipedia

Дом № 17 – жилое сооружение XIX века, памятник архитектуры.

Дом №17. Фото: Wikipedia

Дом № 18 – бывший жилой дом семьи фон Спенглер. В сентябре 2020 года здесь произошел пожар, во время которого погибли два человека. После этого приступили к восстановлению, но в 2021–2022 годах во время работ уничтожили все архитектурные элементы фасада. Строительство сочли незаконным.

Дом №18. Фото: Wikipedia

Дом № 41 – первая в Харькове станция скорой помощи, построенная в 1914 году. Сейчас здесь работает управление службы и музей скорой медицинской помощи.

Дом №41. Фото: Wikipedia

Ранее "Телеграф" писал о переименовании еще одной улицы Харькова, на которой стоял первый украинский памятник Шевченко.