Носила прізвища Гітлера та Сталіна: як раніше називалась центральна вулиця Рівного

На цій вулиці стоять собори та костели, тому вона має таке ім'я

Центральна вулиця Рівного неодноразово змінювала ім'я залежно від історичного періоду та влади. Про її минуле відомо небагато, але самі перейменування відображають ключові етапи історії міста.

Мовиться про вулицю Соборну і вона носить своє ім'я з двох основних причин. Детальніше про неї написав "Телеграф".

Як історичні епохи відобразилися в назвах центральної вулиці Рівного

За різних історичних періодів вулиця неодноразово змінювала назву. Це відбувалося відповідно до влади, яка діяла на території міста в той чи інший час.

У період Російської імперії, з 1857 року, вона називалася вулицею Шосовою. Така назва з’явилася через те, що тут проходило шосе Київ-Берестя. За часів Другої Речі Посполитої вулицю перейменували на 3 Травня — на честь першої польської Конституції.

Під час окупації Третім Рейхом вулиця носила назву Адольфа Гітлера. У радянський період її перейменовували кілька разів: у 1940–1950-х роках це була вулиця Сталіна, а у 1960–1980-х — Ленінська.

Після проголошення незалежності України вулиця отримала назву Соборна. Це рішення ухвалили 30 січня 1991 року, і з того часу назва залишається незмінною. Таке ім'я вулиця отримала через розташування на ній двох соборів — Свято-Воскресенського та Покровського. Також на Соборній знаходиться костел Святих Апостолів Петра і Павла і Божого Милосердя. Назва вулиці також пов’язана і з ідеєю об’єднання українських земель в одну незалежну українську державу.

Собор Свято-Воскресенського. Фото: Wikipedia

Собор Свято-Покровського. Фото: Wikipedia

Костел Святих Апостолів Петра і Павла і Божого Милосердя. Фото: РівнеРетроРитм

