Прославляла немецкого коммуниста, но вернула старое название: что известно о центральной улице Харькова

Главная улица Харькова – Сумская является одной из старейших в городе и за три столетия своей истории меняла имя несколько раз. Она видела смену властей и эпох и сохраняет непревзойденную атмосферу прошлых веков.

"Телеграф" расскажет о значимости центральной улицы Харькова. На самом деле, несмотря на солидный возраст, улица Сумская стала настоящей жемчужиной Харькова лишь в XIX веке.

Где находится улица Сумская

Главная улица Харькова Сумская улица протяженностью 4,2 км. Начинается с площади Конституции, проходит рядом с Садом имени Тараса Шевченко, площадью Свободы, Центральным парком и заканчивается на углу с улицей Деревянко. Дальше улица переходит в Харьковское шоссе.

Протяженность центральной улицы Харькова

Откуда произошло название улицы

Эта улица получила название от дороги до города Сумы. Она пролегала здесь еще в XVII веке.

Первая попытка переименовать Сумскую улицу прошла в 1909 году. Ее было предложено назвать Гоголевской. Переименование тогда так и не произошло, а имя Николая Гоголя дали Кокошкинской улице, так она называется и сейчас.

Через 10 лет, 25 января 1919 года, когда Харьков окончательно перешел под власть большевиков, улицу переименовали. Ее назвали в честь одного из основателей Коммунистической партии Германии Карла Либкнехта. Во время немецкой оккупации в 1942—1943 годах улицы вернули первоначальное название.

История улицы

Интересно, что Сумская не самая старая улица города. Она возникла в конце XVII века как дорога в город Сумы. Застройка шла медленно, и в конце XVIII века улица заканчивалась в районе современных улиц Скрипника и Рымарской – дальше шел земляной вал, окружавший город. Защитный вал долго сдерживал развитие города в северном направлении. Лишь в начале XIX века вал был снесен. В 1850-е годы в центре Харькова все дома стали каменными.

В начале XX века Сумская становится главной улицей города. Начинается возведение многоэтажных построек. В 1917-1918 годах на Сумской располагался Центральный Исполнительный Комитет Украины и Народный Секретариат. В марте 1919 года создана Украинская Социалистическая Советская Республика, Харьков стал ее столицей.

С 1930-х годов началась реализация крупных градостроительных проектов, что часто приводило к уничтожению ценной исторической застройки. Так была снесена Мироносицкая церковь и остатки кладбища с могилами известных харьковчан.

В 1939 году по Сумской улице было запущено троллейбусное движение. Здесь проходил первый в Харькове маршрут — Университетская горка — Центральный парк культуры и отдыха.

После войны на месте Мироносицкой церкви высадили сквер Победы. А в 1947 году по проекту архитектора Виктора Коржа соорудили фонтан "Зеркальная струя", ставший одним из символов города.

Современность

На Сумской сохранилась значительная часть выдающихся исторических зданий города. Часть из них отреставрирована, но некоторые разрушаются без должного ухода. Дома на Сумской улице были повреждены российскими ракетными и авиационными ударами в 2022-2024 годах. В частности, было серьезно повреждено здание Харьковской областной государственной администрации, имение Сергея Савича, дома начала XX века на пересечении с улицей Данилевского и Ярослава Мудрого.

