Как 3 января заманить удачу в дом: что нужно сделать у Гордеев день, чтобы было счастье
Узнайте, что приносит сегодня счастье, а что — отпугивает удачу
В эту субботу, 3 января, согласно новоюлианскому церковному календарю, православные верующие и греко-католики чтят память святого мученика Гордия.
Гордий родился в Кесарии Каппадокийской и с юности был известен глубокой верой в Бога. Став воином римской армии, Гордий достиг высокого положения, но при гонениях христиан при императоре Ликинии отказался от службы из-за языческих обрядов.
Позже Гордий удалился в пустыню, где начал вести монашескую жизнь. Он открыто исповедал свою веру, за что был схвачен и казнен. Церковь прославила его как мученика, ставшего примером верности Христу.
В народе 3 января отмечается Гордеев день. По традиции наши предки в этот день готовили блюда из творога. Считалось, что они приносят в дом счастье и благополучие.
Что нельзя делать 3 января
- Показывать свою гордыню, а также злиться — удача навсегда отвернется.
- Хвастаться своим богатством — злые силы все отнимут.
- Заниматься тяжелым трудом — весь год будет тяжелым.
- Надевать обновки — вещь очень скоро придет в негодность.
Народные приметы 3 января
- Звезды ярко мерцают — к солнечной погоде.
- Белые облака, плывущие по небу — к вьюге и метели.
- Иней на деревьях — к ясной погоде.
- Весь день идет снег — ночью ударит сильный мороз.
У кого именины 3 января
Сегодня именины отмечают Василий, Гордей, Ирина и Арина.
Праздники и события 3 января
- Международный день здоровья души и тела (International Mind-Body Wellness Day)
- День женщин в рок-н-ролле
- День рождения соломинки для коктейлей
- День бенгальских искр и гирляндных огней
