Как 3 января заманить удачу в дом: что нужно сделать у Гордеев день, чтобы было счастье

Узнайте, что приносит сегодня счастье, а что — отпугивает удачу

В эту субботу, 3 января, согласно новоюлианскому церковному календарю, православные верующие и греко-католики чтят память святого мученика Гордия.

Гордий родился в Кесарии Каппадокийской и с юности был известен глубокой верой в Бога. Став воином римской армии, Гордий достиг высокого положения, но при гонениях христиан при императоре Ликинии отказался от службы из-за языческих обрядов.

Позже Гордий удалился в пустыню, где начал вести монашескую жизнь. Он открыто исповедал свою веру, за что был схвачен и казнен. Церковь прославила его как мученика, ставшего примером верности Христу.

В народе 3 января отмечается Гордеев день. По традиции наши предки в этот день готовили блюда из творога. Считалось, что они приносят в дом счастье и благополучие.

Что нельзя делать 3 января

Показывать свою гордыню, а также злиться — удача навсегда отвернется.

Хвастаться своим богатством — злые силы все отнимут.

Фото: freepik

Заниматься тяжелым трудом — весь год будет тяжелым.

Надевать обновки — вещь очень скоро придет в негодность.

Народные приметы 3 января

Звезды ярко мерцают — к солнечной погоде.

Белые облака, плывущие по небу — к вьюге и метели.

Иней на деревьях — к ясной погоде.

Весь день идет снег — ночью ударит сильный мороз.

У кого именины 3 января

Сегодня именины отмечают Василий, Гордей, Ирина и Арина.

Праздники и события 3 января

Международный день здоровья души и тела (International Mind-Body Wellness Day)

День женщин в рок-н-ролле

День рождения соломинки для коктейлей

День бенгальских искр и гирляндных огней

