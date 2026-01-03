Рус

Як 3 січня заманити удачу в дім: що треба зробити у Гордіїв день, щоб було щастя

Тетяна Кармазіна
Дівчина взимку
Фото Freepik

Дізнайтеся, що приносить сьогодні щастя, а що — відлякує удачу

Цієї суботи, 3 січня, згідно з новоюліанським церковним календарем, православні віряни та греко-католики вшановують пам’ять святого мученика Гордія.

Гордій народився в Кесарії Каппадокійській і з юності був відомий глибокою вірою в Бога. Ставши воїном римської армії, Гордій досяг високого положення, але під час гонінь християн за імператора Лікінія відмовився від служби через язичницькі обряди.

Пізніше Гордій пішов у пустелю, де почав вести чернече життя. Він відкрито сповідав свою віру, за що був схоплений і страчений. Церква прославила його як мученика, який став прикладом вірності Христові.

У народі 3 січня відзначається Гордієв день. За традицією наші пращури цього дня готували страви з кисломолочного сиру. Вважалося, що вони приносять до оселі щастя та добробут.

Що не можна робити 3 січня

  • Показувати свою гординю, а також злитися — удача назавжди відвернеться.
  • Хвалитися своїм багатством — злі сили все заберуть.
гроші на столі у свято
Фото: freepik
  • Займатись важкою працею — весь рік буде важким.
  • Одягати обновки — річ дуже скоро прийде у непридатність.

Народні прикмети 3 січня

  • Зірки яскраво мерехтять — на сонячну погоду.
  • Білі хмари, що пливуть небом, — до завірюхи і хуртовини.
  • Іній на деревах – до ясної погоди.
  • Увесь день іде сніг — уночі вдарить сильний мороз.

У кого іменини 3 січня

Сьогодні іменини відзначають Василь, Гордій, Ірина та Аріна.

Свята та події 3 січня

  • Міжнародний день здоров’я душі та тіла (International Mind-Body Wellness Day)
  • День жінок у рок-н-ролі
  • День народження соломинки для коктейлів
  • День бенгальських іскор та гірляндних вогнів

