Як 3 січня заманити удачу в дім: що треба зробити у Гордіїв день, щоб було щастя
Дізнайтеся, що приносить сьогодні щастя, а що — відлякує удачу
Цієї суботи, 3 січня, згідно з новоюліанським церковним календарем, православні віряни та греко-католики вшановують пам’ять святого мученика Гордія.
Гордій народився в Кесарії Каппадокійській і з юності був відомий глибокою вірою в Бога. Ставши воїном римської армії, Гордій досяг високого положення, але під час гонінь християн за імператора Лікінія відмовився від служби через язичницькі обряди.
Пізніше Гордій пішов у пустелю, де почав вести чернече життя. Він відкрито сповідав свою віру, за що був схоплений і страчений. Церква прославила його як мученика, який став прикладом вірності Христові.
У народі 3 січня відзначається Гордієв день. За традицією наші пращури цього дня готували страви з кисломолочного сиру. Вважалося, що вони приносять до оселі щастя та добробут.
Що не можна робити 3 січня
- Показувати свою гординю, а також злитися — удача назавжди відвернеться.
- Хвалитися своїм багатством — злі сили все заберуть.
- Займатись важкою працею — весь рік буде важким.
- Одягати обновки — річ дуже скоро прийде у непридатність.
Народні прикмети 3 січня
- Зірки яскраво мерехтять — на сонячну погоду.
- Білі хмари, що пливуть небом, — до завірюхи і хуртовини.
- Іній на деревах – до ясної погоди.
- Увесь день іде сніг — уночі вдарить сильний мороз.
У кого іменини 3 січня
Сьогодні іменини відзначають Василь, Гордій, Ірина та Аріна.
Свята та події 3 січня
- Міжнародний день здоров’я душі та тіла (International Mind-Body Wellness Day)
- День жінок у рок-н-ролі
- День народження соломинки для коктейлів
- День бенгальських іскор та гірляндних вогнів
