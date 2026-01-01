Оно старше США примерно в 2,5 раза. В Украине есть село с необычным названием
Происхождение названия окутано множеством версий
В разных уголках Украины можно найти населенные пункты с удивительными названиями, особенно в Тернопольской области. Там есть село с населением около 500 человек, и впервые оно упоминается в 1375 году, что делает его почти в 2,5 раза старше США, официальная дата основания которых — 4 июля 1776-й.
Село, которое находится в Чортковском районе, называется Бобулинцы. Еще в 1375 году польский князь Володислав Опольский передал село местному дворянину — в документах оно упоминается как Бибил. В 1650 году французский картограф Гийом Боплан отметил его на карте под именем Бобоул.
Село Бобулинцы на старых рисунках
Существует множество версий происхождения названия. По рассказам старожилов, раньше поселение находилось в 7 км северо-западнее современного места, в урочище Поддубники. Первой на новом месте обосновалась семья Балацких, и, возможно, от их фамилии произошло название села.
Также существует версия, что название села Бобулинцы произошло от торговли паломников. Через село шел путь к чудотворной Зарванице, и местные пекли баранки для отдыхающих. Со временем рядом с баранками начали продавать и блины, и от слов "блины" и "баранки" якобы появилось название села. Другая версия утверждает, что жители села раньше сажали бобы вдоль домов, за что соседние называли их улицы "бобовыми".
Как сегодня выглядят Бобулинцы: фото
Есть одно село на Черниговщине, которое не раз становилось предметом любопытства историков.