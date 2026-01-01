Оно старше США примерно в 2,5 раза. В Украине есть село с необычным названием

Происхождение названия окутано множеством версий

В разных уголках Украины можно найти населенные пункты с удивительными названиями, особенно в Тернопольской области. Там есть село с населением около 500 человек, и впервые оно упоминается в 1375 году, что делает его почти в 2,5 раза старше США, официальная дата основания которых — 4 июля 1776-й.

Село, которое находится в Чортковском районе, называется Бобулинцы. Еще в 1375 году польский князь Володислав Опольский передал село местному дворянину — в документах оно упоминается как Бибил. В 1650 году французский картограф Гийом Боплан отметил его на карте под именем Бобоул.

Село Бобулинцы на старых рисунках

Бобулинцы на фрагменте карты Боплана, 1650. Фото: wikipedia.org

Рисунок села из книги "Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej". Фото: castles.com.ua

Существует множество версий происхождения названия. По рассказам старожилов, раньше поселение находилось в 7 км северо-западнее современного места, в урочище Поддубники. Первой на новом месте обосновалась семья Балацких, и, возможно, от их фамилии произошло название села.

Дорожный знак при въезде в село. Фото: wikipedia.org

Также существует версия, что название села Бобулинцы произошло от торговли паломников. Через село шел путь к чудотворной Зарванице, и местные пекли баранки для отдыхающих. Со временем рядом с баранками начали продавать и блины, и от слов "блины" и "баранки" якобы появилось название села. Другая версия утверждает, что жители села раньше сажали бобы вдоль домов, за что соседние называли их улицы "бобовыми".

Как сегодня выглядят Бобулинцы: фото

Бобулинцы, общий вид. Фото: wikipedia.org

Церковь Святого Архистратига Михаила ПЦУ. Фото: wikipedia.org

Руины часовни в Бобулинцах на польском кладбище. Фото: landmarks.in.ua

Руины костела Антония Падуанского в Бобулинцах. Фото: ukrainaincognita.com

