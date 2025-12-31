Молитва за мир в Украине в Новый год: сильный текст, который следует прочитать во время войны

Эту молитву нужно читать за праздничным столом

В то время, когда Украина вступает в 2026 год в условиях полномасштабной войны, традиционные праздничные пожелания приобрели новое, более глубокое содержание. Сегодня главное стремление каждого украинца – не просто "счастье и здоровье", а победа и справедливый мир.

Новогодняя ночь для многих станет временем совместной молитвы. Искренние слова, произнесенные с верой, обладают огромной силой, ведь они объединяют сердца в тылу, на передовой и за рубежом.

"Телеграф" публикую текст особой молитвы за украинское государство и мир в стране. Ее следует прочитать в кругу семьи за новогодним столом или в одиночку, чтобы попросить защиты для воинов и благословения для нашей земли.

Молитва за мир в Украине.

"Господи Боже наш, Ты Бог Единый на небесах и на земле, Ты владеешь всеми царствами и народами. В руках Твоих крепость и сила, и никто противиться Тебе не может. Ты сидишь на херувимах и Тебя непрестанно воспевают серафимы, и что может против Тебя человек? Приклони, Господи, ухо Твое и услышь; взгляни очами Твоими и усмотри злые намерения врагов наших.

Верим, что Ты один милостивый и сильный, и можешь избавить нас от рук их. Ты сохранил раба Твоего Давида от руки сильного, еще раз показав, что сила Твоя в немощи совершается, и принял печаль сердца Езекии, преподнес ему продление лет жизни. Подай же мир и покой боголюбивому народу нашему, и не отдай нам за грехи наши. Ибо помним слова Спасителя нашего, Единородного Сына Твоего и Господа нашего Иисуса Христа: "Все, взявшие меч, от меча погибнут". Итак не на оружие наше, а только на Тебя уповаем надежду, зная силу Твою.

Ты творишь чудеса, от Тебя победа и поражение. Даруй Украине нашей мир глубокий и нерушимый, от войны и нашествия противников оберегая, и все благое в пользу душевной и телесной подающее. Ибо Ты Бог милости, Царь мира и Спаситель душ наших, и тебе славу воссылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и все время, и во веки веков. Аминь."

Отметим, что Новый 2026 год – это еще один год нашей стальной выдержки. Ранее "Телеграф" выложил 8 оригинальных пожеланий украинцам в Новый 2026 год.