"Куда вы поперлись к больным?" На Днепропетровщине разразился скандал из-за колядников в больнице (видео)

Украинцы в комментариях поддержали позицию врача

В сети набирает обороты скандал с колядниками в больнице на Днепропетровщине. Ведь группа наряженных украинцев пришла колядовать в медицинское учреждение, а врач не пускал их к пациентам.

Одна из женщин запостила об этом видео в Threads. Однако вместо желаемой поддержки получила кучу хейта, ведь украинцы не понимают, зачем колядовать в больнице, где больные люди. Добавим, что по состоянию на 3 января женщина удалила свой пост.

В посте украинка возмущается, что врач не пустил колядников в больницу. По ее словам, в украинских традициях нет ничего плохого, и они наоборот могут улучшить настроение пациентам. На видео хорошо видно, что врач сохраняет спокойствие и подробно объясняет, почему колядникам нельзя в медучреждение.

В то же время, женщины из группы начинают громко кричать и не реагируют на просьбу медперсонала вести себя тихо. Более того, они даже пошли в отделение, хотя их пытались остановить. Заметим, что у колядников не было ни специальной одежды, хотя бы халатов, ни бахил. То есть, они буквально с улицы хотели идти колядовать по палатам, а это противоречит санитарным нормам.

Кроме того, учитывая то, что видео снято вечером можно прийти к выводу, что колядники пришли не в поликлинику, где принимают амбулаторно, а в стационар, где находятся больные пациенты.

В комментариях украинцы были возмущены такими действиями колядников. Многие отметили, что уважать и чтить украинские традиции важно, но при этом надо знать меру. Если бы колядники действительно хотели устроить праздник больным, они могли бы заранее обсудить это с администрацией больницы, а не просто с улицы идти в палаты к больным людям. Люди писали:

Где ваше уважение? В отличие от врача орете как бешеные. Включайте немного критическое мышление, вы уверены, что в больнице людям нужны ваши колядки? Я, когда лежала в больнице — это последнее, чего мне хотелось бы, но вы не спросив вломились, подняли шум.

Рада, что в комментариях адекватные люди. Традиции – это прекрасно, но больница – это прежде всего медицинское учреждение с санитарно-гигиеническими нормами безопасности. Единственное хамло в данной ситуации – именно вы. Очень надеюсь, что врач подаст на вас в суд за не только съемку, но и за причинение морального вреда, потому что от вашего визга голова даже через экран начинает болеть.

