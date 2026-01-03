"Куди ви поперлися до хворих?" На Дніпропетровщині спалахнув скандал через колядників у лікарні (відео)

Українці в коментарях підтримали позицію лікаря

У мережі набирає обертів скандал з колядниками у лікарні на Дніпропетровщині. Адже група наряджених українців прийшла колядувати у медичний заклад, а лікар не пускав їх до пацієнтів.

Одна з жінок запостила про це відео у Threads. Однак замість бажаної підтримки отримала купу хейту, адже українці не розуміють навіщо колядувати у лікарні, де хворі люди. Додамо, що станом на 3 січня жінка видалила свій допис.

У пості українка обурюється тому, що лікар не пустив колядників до лікарні. За її словами, в українських традиціях немає нічого поганого і вони навпаки можуть покращити настрій пацієнтам. На відео добре видно, що лікар зберігає спокій та докладно пояснює, чому колядникам не можна у медзаклад.

Водночас жінки з групи починають голосно кричати та не реагують на прохання медперсоналу поводитися тихо. Ба більше, вони навіть пішли у відділення, хоча їх намагались зупинити. Зауважимо, що колядники не мали ані спеціального одягу, хоча б халатів, ані бахіл. Тобто вони буквально з вулиці хотіли йти колядувати по палатах, а це суперечить санітарним нормам.

Окрім того, враховуючи те, що відео знято ввечері можна прийти до висновку, що колядники прийшли не до поліклініки, де приймають амбулаторно, а в стаціонар, де перебувають хворі пацієнти.

У коментарях українці були обурені такими діями колядників. Чимало людей зауважило, що поважати та плекати українські традиції важливо, але при цьому треба мати здоровий глузд. Бо якби колядники дійсно хотіли влаштувати свято хворим, вони б могли завчасно обговорити це з адміністрацією лікарні, а не просто з вулиці йти в палати до хворих людей. Люди писали:

Де ваша повага? На відміну від лікаря орете як скажені. Включайте трохи критичне мислення, ви впевнені, що у лікарні людям до ваших колядок? Я, коли лежала в лікарні — це останнє чого мені хотілося б, але ви не спитавши вломились, підняли галас.

Рада, що в коментарях адекватні люди. Традиції — це прекрасно, але лікарня — це перш за все медичний заклад з санітарно-гігієнічними нормами безпеки. Єдине хамло в даній ситуації — саме ви. Дуже сподіваюсь, що лікар подасть на вас до суду за не лише зйомку, а й за заподіяння моральної шкоди, бо від вашого вереску голова навіть через екран починає боліти.

Раніше "Телеграф" розповідав, як сто років назад в Україні святкували Новий рік та яких традицій не було.