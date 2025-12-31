Не наряжали елку и не ждали курантов: как украинцы праздновали Новый год сотни лет назад (фото)

В некоторых регионах проводили интересный обряд Маланки — с переодеванием, песнями и шутками

Празднование Нового года наших предков в древности сильно отличалось от современного — дата, традиции и смысл менялись в зависимости от культуры и времени. Они не наряжали елку и не ждали боя курантов, но имели собственные ритуалы в эту праздничную ночь.

Что нужно знать:

Новый год отмечали в дни солнцестояния, весной, 1 сентября, 13 января, а позже — 1 января

Люди верили в присутствие духов предков и нечистой силы в праздничную ночь, и старались их задобрить

Главным символом праздника был дидух, а не ёлка — он означал достаток и урожай

В этом материале "Телеграф" рассказывает, каким был Новый год много лет назад и какие главные отличия можно отследить от празднования в те дни до наших.

Наши предки, как и многие другие народы, отмечали Новый год в день зимнего солнцестояния, когда день самый короткий, а ночь самая длинная. Люди отмечали "рождение нового солнца", когда каждый следующий день становился длиннее.

У древних славян Новый год приходился на весеннее равноденствие, в начале марта. Праздник был связан с пробуждением природы, огнём, солнцем и плодородием. Люди водили хороводы, жгли костры и просили богов о хорошем урожае.

С XV века на украинских землях, где исповедовалось христианство греко-византийского церковного обряда, Новый год начали праздновать 1 сентября.Именно эту дату избали, поскольку считалось, что примерно в этот день состоялась первая проповедь Иисуса Христа. При этом территории современной Украины, входившие в состав Великого княжества Литовского, в то время Новый год начали праздновать 1 января.

Григорианский календарь на всех территориях Украины был введен только в 1918 году и Новый год начали праздновать вместе со всей Европой. Из-за разницы между юлианским и григорианским календарем, день, в который большинство украинцев праздновали Новый год, стал не 1 января, а 13 января, поэтому этот день теперь называют Старым Новым годом.

Щедрый вечер

Вечер 31 декабря (по григорианскому календарю — 13 января) в народе называли Щедрым вечером. Эту ночь считали особенной и даже магической, поэтому девушки гадали на свою судьбу. Например, вывешивали за окно ключи — если они начинали звенеть, верили, что в новом году девушка выйдет замуж.

В новогодний вечер украинские девушки и женщины как правило ходили щедровать. Щедривки по своему содержанию напоминали рождественские колядки — ими людям желали богатого урожая, счастливой судьбы, любви и крепкой семьи.

Традиции

Среди украинского крестьянства вплоть до начала XX ст. сохранялись новогодние традиции смешанного языческо-христианского происхождения. Считались, что в это время пробуждалась и становилась опасной всяческая нечистая сила. Наши предки верили, что на праздниках присутствуют души умерших родственников, которых тоже боялись и пытались умилостивить. Было представление о том, что в новогоднюю ночь открывается небо и у Бога можно попросить что угодно. Также довольно долго жила вера в то, что характер новогоднего праздника влияет на судьбу всего года. На этой почве сформировались обычаи, обряды, запреты и ограничения.

Академик, директор Института народоведения НАН Украины Степан Павлюк рассказал в интервью РБК-Украина, какими были раньше традиции на Новый год.

"Где-то активно водили Маланку (речь идет о древнем украинском обряде щедрования накануне Нового или Старого Нового года с традиционным переодеванием в маски и фольклорных персонажей, — Ред.). Где-то преобладали женские группы щедривников, где-то — детские", — сообщил он.

Обряд вождения Маланки в Украине, 1894 год. Фото: Википедия

Накануне Нового года — на Щедрый вечер — украинцы "устраивали совместный ужин, потом могли идти в гости к родственникам, соседям.

"А вот посевать на Новый год преимущественно ходили мальчики. Девочек сначала не привлекали. Позже появились смешанные группы", — отметил специалист.

Также он добавил, что в советские времена власть популяризировала Новый год с курантами в полночь, чтобы отвлечь внимание от Рождества.

Между тем, традиция украшать елку у украинцев появилась не так уж и давно — примерно в начале XX века.

"Действительно, в какой-то момент этот ритуал дошел до нас. Это было эстетично и интересно — в контексте украшения. Но столетия назад это не было массовым", — говорит Павлюк.

Он отметил, что "елка тогда не стала важнее главных ритуальных символов Рождества, в частности дидуха".

"Елка была еще одним элементом, которым можно было дополнить Сочельник", — подытожил академик.

Более традиционным "новогодним деревом" для украинцев является дидух. Дидух – это преимущественно последний сноп из поля, который символизировал благосостояние, счастье, успех и обильный урожай в новом году. Ставить дидух было принято на Рождество. Его ничем не украшали. Эта традиция характерна не только для Украины, но и для других земледельческих регионов Европы.

Дидух. Фото: Википедия

Приметы и гадания

Были многочисленные новогодние приметы и гадания. На Полтавщине в новогоднюю ночь смотрели на облака: если они шли с юга, верили, что будет урожай на яровые, если с севера – на озимые. В ту же ночь пытались узнать, какие зерновые будут наиболее урожайными в следующем году. Для этого на улице оставляли пучечки пшеницы, ржи, ячменя, овса и т.д. Считалось, что лучше уродится та культура, на которую упал иней. Ярко игровой характер имели гадания о браке.

"Маланка"

В новогодний вечер в некоторых регионах Украины — на Подолье, Буковине и в Приднестровье — был распространён обряд вождения "Маланки".

Главного персонажа, Маланку, обычно играл переодетый в женщину мужчина. Иногда рядом с ней появлялся и "Василько" — роль которого, наоборот, исполняла женщина, переодетая в мужчину.

Маланка. Фото: mifua

Во время обряда "Маланка" заходила в дом под песню и будто бы убирала в доме, а на самом деле могла что-то перевернуть и где-то насорить. Также в новогодний вечер "Маланка" могла что-то украсть у хозяев дома, например, курицу.

Маланка. Наши дни. Фото: Википедия

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что подарить на Новый год любимым, детям, родителям и друзьям — цены и идеи для новогодних подарков.