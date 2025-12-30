Цель в год Лошади 2026 — не отбросить копыта. Самые смешные анекдоты про Новый год, мемы и видео-приколы

Как бы ни было грустно — вам точно станет весело!

Нужно встречать 2026 год во всеоружии: с оптимизмом в сердце и подковами на удачу. Символ наступающего года — Огненная Лошадь — обещает быть резвой, так что главный девиз для каждого из нас звучит предельно просто: "Главное — не отбросить копыта в этом бешеном галопе!".

Пока одни составляют списки достижений, "Телеграф" предлагает начать год с правильной дозы смеха. В нашей подборке — лучший юмор, который поможет вам расслабиться в праздничные дни, повеселиться и улучшить себе настроение в непростое для страны время.

Новогодние анекдоты, мемы и видео

— Вы на Новый год куда планируете?

— Лицом в салат.

— Какие планы на новогодние праздники?

— Это вопрос или попытка унизить?

В новогодние праздники случаются разные волшебные вещи. Можно, например, поправиться на пять килограммов за два дня.

"Глаз дергается в такт гирляндам". Украинцы отчитались о подготовке к Новому году.

Вот просыпаешься, открываешь новостную ленту, а вокруг-то — прежний пипец, только теперь еще и с гирляндами.

Предлагаю в новогодние праздники продавать таксистам продукты в магазинах в 2 раза дороже. Так будет по-честному!

В декабре холодильник превращается в музей неприкосновенных запасов: смотреть можно, есть нельзя…

Отключения света и война лишают украинцев привычных радостей, но даже в этих условиях важно находить поводы для улыбки — например, в забавных шутках с котами и их любимой новогодней "жертвой" — елкой.