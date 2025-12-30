Цель в год Лошади 2026 — не отбросить копыта. Самые смешные анекдоты про Новый год, мемы и видео-приколы
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Как бы ни было грустно — вам точно станет весело!
Нужно встречать 2026 год во всеоружии: с оптимизмом в сердце и подковами на удачу. Символ наступающего года — Огненная Лошадь — обещает быть резвой, так что главный девиз для каждого из нас звучит предельно просто: "Главное — не отбросить копыта в этом бешеном галопе!".
Пока одни составляют списки достижений, "Телеграф" предлагает начать год с правильной дозы смеха. В нашей подборке — лучший юмор, который поможет вам расслабиться в праздничные дни, повеселиться и улучшить себе настроение в непростое для страны время.
Новогодние анекдоты, мемы и видео
— Вы на Новый год куда планируете?
— Лицом в салат.
— Какие планы на новогодние праздники?
— Это вопрос или попытка унизить?
В новогодние праздники случаются разные волшебные вещи. Можно, например, поправиться на пять килограммов за два дня.
"Глаз дергается в такт гирляндам". Украинцы отчитались о подготовке к Новому году.
Вот просыпаешься, открываешь новостную ленту, а вокруг-то — прежний пипец, только теперь еще и с гирляндами.
Предлагаю в новогодние праздники продавать таксистам продукты в магазинах в 2 раза дороже. Так будет по-честному!
В декабре холодильник превращается в музей неприкосновенных запасов: смотреть можно, есть нельзя…
Отключения света и война лишают украинцев привычных радостей, но даже в этих условиях важно находить поводы для улыбки — например, в забавных шутках с котами и их любимой новогодней "жертвой" — елкой.