Налоги, бюрократия и дорогие квартиры: реальный опыт украинки в европейской стране (видео)

Пять причин, почему жизнь в Испании не так проста, как кажется

Украинка, переехавшая из Швейцарии в Испанию, поделилась главными минусами жизни в новой стране. Хотя Испания красивая и теплая, у нее есть ряд нюансов, о которых стоит знать.

По словам девушки, среди основных проблем можно выделить высокие налоги и бюрократию. Какие еще есть "минусы", можно послушать в видео на ее странице в ТикТок.

Во-первых, налоги здесь одни из самых высоких в Европе. Даже если человек не работает, но получает какие-либо доходы, нужно подавать декларацию, платить взносы и желательно пользоваться услугами бухгалтера. Система сложная, легко сделать ошибку и получить штраф.

Во-вторых, многие бюрократические процессы занимают много времени. Чтобы записаться к врачу, открыть счет или оформить документы для ребенка в школу, часто приходится пользоваться электронными очередями или совершать длительные личные визиты, а результат может появиться только через месяцы.

В-третьих, аренда жилья в популярных районах стоит недешево. Найти квартиру, соответствующую ожиданиям, бывает сложно, а реальность часто не совпадает с объявлениями.

В-четвертых, сервис в учреждениях и медицинских учреждениях часто оставляет желать лучшего. Человек может почувствовать себя беспомощным даже в простых ситуациях, например, на почте.

И, в-пятых, пунктуальность и скорость обслуживания здесь не являются приоритетом. Местные редко спешат, потому все может занимать больше времени, чем ожидаешь.

