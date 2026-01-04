Податки, бюрократія та дорогі квартири: реальний досвід українки в європейській країні (відео)

П’ять причин, чому життя в Іспанії не таке просте, як здається

Українка, яка переїхала зі Швейцарії до Іспанії, поділилася головними мінусами життя в новій країні. Хоча Іспанія красива і тепла, вона має ряд нюансів, про які варто знати.

За словами дівчини, серед основних проблем можна виділити високі податки та бюрократію. Які ще є "мінуси", можна послухати у відео на її сторінці в ТікТок.

По-перше, податки тут одні з найвищих у Європі. Навіть якщо людина не працює, але отримує будь-які доходи, потрібно подавати декларацію, сплачувати внески й бажано користуватися послугами бухгалтера. Система складна, легко зробити помилку й отримати штраф.

По-друге, багато бюрократичних процесів займають багато часу. Щоб записатися до лікаря, відкрити рахунок чи оформити документи для дитини у школу, часто доводиться користуватися електронними чергами або робити довгі особисті візити, а результат може з’явитися лише через місяці.

По-третє, оренда житла у популярних районах коштує недешево. Знайти квартиру, що відповідає очікуванням, буває складно, а реальність часто не збігається з оголошеннями.

По-четверте, сервіс у державних установах і медичних закладах часто залишає бажати кращого. Людина може відчути себе безпорадною навіть у простих ситуаціях, наприклад, на пошті.

І по-п’яте, пунктуальність і швидкість обслуговування тут не є пріоритетом. Місцеві рідко поспішають, тому все може займати більше часу, ніж очікуєш.

