Нет дискриминации и много вакансий: украинка рассказала, где комфортнее жить в Европе (фото)

Эта страна имеет преимущество не только в климате

Украинка рассказала о своем опыте жизни в Хорватии и назвала причины, по которым считает эту страну удобной для переезда. Она поделилась собственными наблюдениями об условиях жизни и отношении местных жителей.

Свой рассказ девушка опубликовала в видео на аккаунте "gurmanka_in_hr" в TikTok. Там она объяснила, почему советует рассматривать Хорватию для жизни.

По ее словам, одним из главных преимуществ является отношение к украинцам. Местные жители воспринимают их спокойно и без предубеждений, как людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Украинка отметила, что за все время проживания почти не сталкивалась с дискриминацией. Особенно доброжелательными, по ее наблюдениям, являются люди старшего возраста. Она объяснила это тем, что многие из них сами пережили войну и сложные периоды в прошлом, поэтому относятся с пониманием.

Еще одним плюсом украинка назвала климат. По ее словам, он мягок и приятен для жизни, особенно по сравнению с другими европейскими странами.

Также она обратила внимание на наличие работы. В Хорватии, по ее словам, много вакансий, преимущественно неквалифицированных, но работу можно найти как в сезон, так и вне его.

Отдельно девушка вспомнила о жилье. Она отметила, что на побережье цены высоки, однако на востоке Хорватии аренда и даже покупка домов может быть значительно доступнее.

