Киев засыплет снегом в самый холодный день месяца: когда его ждать

Синоптики обещают сильные морозы и снегопады

Самый холодный день января в Киеве может быть в районе Маланки. Столбики термометров в это время могут обрушиться до -19 градусов.

Об этом свидетельствует прогноз погоды сервиса meteo.ua. Стоит отметить, что на других погодных сайтах информация о морозах отличается.

По данным ресурса, морозы до -19 могут накрыть столицу ночью 14 января, а в светлое время суток температура составит -16, то есть всего на 3 градуса теплее. Такие показатели, по прогнозу, вероятно, станут самыми низкими за весь январь.

Что касается длительности таких сильных морозов в Киеве, на графике видно, что 15 января еще будет -18, но к концу дня воздух уже прогреется до -3 градусов, а на следующий день вообще вернутся "плюсы".

Погода в Киеве. Фото: скриншот

Примечательно, что на погодном сайте meteofor – совсем другая картина. Ресурс не обещает настолько сильных морозов, а самый холодный день в январе в Киеве, по данным сайта, будет 10 января. В темное время суток специалисты прогнозируют -12, а днем -7 градусов.

По информации сайта, на день раньше, 9 января, ночью будет всего на градус теплее. А 11 января, температурный минимум составит всего -6, однако затем снова будет холодать.

Погода в Киеве. Фото: скриншот

Стоит отметить, что оба погодных ресурса в самый холодный день января в Киеве обещают снегопад, несмотря на то, что расходятся в датах и температуре воздуха.

Какой будет зима в Украине

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии украинского Гидрометеорологического института (УкрГМИ) Вера Балабух в комментарии "Телеграфу" объясняла, что нынешняя зима в Украине вероятно будет теплее, чем обычно, подобно зимам в предыдущие годы.

По её прогнозу, средняя за сезон температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше климатической нормы. Вероятность такой температуры составляет 70-80%. Это продолжает тенденцию мягких зим, характерную для последних десятилетий.

"На фоне глобального потепления зима в нашей стране стала почти на 1,5 градуса теплее по сравнению с 60-80 годами прошлого века, когда наблюдались очень сильные морозы. Мы уже давно не видели минус 35-40 градусов, а они были когда-то и в Киеве, и 20-градусные морозы уже воспринимаются как значительные. Повышается температура воздуха зимой, особенно минимальная, сокращается продолжительность зимы. Такие же тенденции вероятны и в этом году, о чем свидетельствуют расчеты", – сказала Балабух.

Погода в Украине. Инфографика

Напомним, уже на следующие выходные Харьков и другие восточные города ожидает сильное похолодание. Ночью столбик термометра опустится до -14 градусов.