Мороз до -14 градусов и сугробы снега до 30 см. Когда Харьков накроет зимняя погода

Холодная погода продержится несколько дней

Уже на следующие выходные Харьков и другие восточные города ожидают сильное похолодание. Ведь ночью столбик термометра опустится до -14 градусов.

Об этом свидетельствуют данные портала Ventusky. По прогнозам синоптиков сильное похолодание накроет Харьковскую область 11 января. Заметим, что данные портала регулярно обновляются, поэтому прогноз может измениться.

Когда в Харькове резко изменится погода

В воскресенье, 11 января, ночью столбик термометра на востоке и севере начнет стремительно падать. Температура опустится до -14 градусов, а в некоторых регионах – до -20 градусов. При этом днем воздух прогреется до -4 градусов.

Погода в Харькове 11 января. Фото: скриншот Ventusky

Также в этот день синоптики обещают почти рекордную высоту снежного покрова, который может составить местами 30 см. Заметим, что снег будет идти и на севере, и на западе страны. Лишь южные области минуют морозы и сильные осадки.

Сколько снега придется в Харькове до 11 января. Фото: скриншот Ventusky

Уже в понедельник, 12 января, погода станет теплее, ведь термометр будет показывать до -5 градусов ночью.

В то же время, по данным портала meteofor, 11 января в Харькове ночью морозы достигнут -10 градусов, а днем — до -5 градусов. Небо будут периодически затягивать облака и ожидается умеренный снегопад.

Погода в Харькове 5-11 января. Фото: скриншот с meteofor

Напомним, что на Черкассы надвигается холодная зимняя погода. Ведь уже в скором времени в регионе термометр может показать -10 градусов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Киеве прогнозируют лютые "минусы" до -20 градусов.