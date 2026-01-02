Неожиданный сюрприз с опасностью: в Харькове может резко измениться погода

Нынешняя зима в Украине вероятно будет теплее, чем обычно

В ближайшие дни погода преподнесёт сюрприз харьковчанам резким изменением температуры воздуха. После "ледяных" ночей в городе может пойти дождь, что чревато гололедом.

В Харьков мчит потепление

Оно будет кратковременным

Тепло сопроводят осадки, но мороз еще вернется

Об этом свидетельствуют прогнозы погоды.

Так, по данным по данным сайта meteofor, 3 января в Харькове ожидается кратковременное потепление. Столбики термометров с -12 (ночью) могут подскочить до 0+2 градусов. При этом возможны осадки в виде дождей, а всего спустя несколько дней морозы вернутся — 5 января -2-5 градусов. Можно предположить, что такая погода может создать опасные условия в виде гололеда.

Аналогичного мнения придерживаются и синоптики с meteo.ua. Они также прогнозируют потепление c 3 января — до 0+4 градусов, которое также продлится до 5 числа с временными осадками.

Какой будет зима в Украине

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии украинского Гидрометеорологического института (УкрГМИ) Вера Балабух в комментарии "Телеграфу" объясняла, что нынешняя зима в Украине вероятно будет теплее, чем обычно, подобно зимам в предыдущие годы.

По её прогнозу, средняя за сезон температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше климатической нормы. Вероятность такой температуры составляет 70-80%. Это продолжает тенденцию мягких зим, характерную для последних десятилетий.

На фоне глобального потепления зима в нашей стране стала почти на 1,5 градуса теплее по сравнению с 60-80 годами прошлого века, когда наблюдались очень сильные морозы. Мы уже давно не видели минус 35-40 градусов, а они были когда-то и в Киеве, и 20-градусные морозы уже воспринимаются как значительные. Повышается температура воздуха зимой, особенно минимальная, сокращается продолжительность зимы. Такие же тенденции вероятны и в этом году, о чем свидетельствуют расчеты сказала Балабух

