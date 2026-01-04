Київ засипле снігом у найхолодніший день місяця: коли на нього чекати

Синоптики обіцяють сильні морози та снігопади

Найхолодніший день січня у Києві може бути у районі Маланки. Стовпчики термометрів у цей час можуть обрушитися до -19 градусів.

Про це свідчить прогноз погоди на meteo.ua. Варто зазначити, що на інших погодних сайтах інформація про морози відрізняється.

За даними ресурсу, морози до -19 можуть накрити столицю вночі 14 січня, а у світлий час доби температура становитиме -16, тобто лише на 3 градуси тепліше. Такі показники, за прогнозом, ймовірно стануть найнижчими за весь січень.

Що стосується тривалості таких сильних морозів, на графіку видно, що 15 січня ще буде -18, але до кінця дня повітря вже прогріється до -3 градусів, а наступного дня взагалі повернуться "плюси".

Погода у Києві. Фото: скріншот

Примітно, що на погодному сайті meteofor – зовсім інша картина. Ресурс не обіцяє настільки сильних морозів, а найхолодніший день у січні, за даними сайту, буде 10 січня. У темну пору фахівці прогнозують -12, а вдень -7 градусів.

За інформацією сайту, на день раніше, 9 січня, вночі буде лише на градус тепліше. А 11 січня, температурний мінімум становитиме всього -6, проте потім знову холодатиме.

Погода у Києві. Фото: скріншот

Варто зазначити, що обидва погодні ресурси у найхолодніший день січня у Києві обіцяють снігопад, попри те, що розходяться в датах та температурі повітря.

Якою буде зима в Україні

Завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології українського Гідрометеорологічного інституту (УкрДМІ) Віра Балабух у коментарі "Телеграфу" пояснювала, що нинішня зима в Україні ймовірно буде теплішою, ніж зазвичай, подібно до зим у попередні роки.

За її прогнозом, середня за сезон температура повітря очікується на 1-2 градуси вище за кліматичну норму. Імовірність такої температури становить 70-80%. Це продовжує тенденцію м’яких зим, характерну для останніх десятиліть.

"На тлі глобального потепління зима в нашій країні стала майже на 1,5 градуса теплішою в порівнянні з 60-80 роками минулого століття, коли спостерігалися дуже сильні морози. Ми вже давно не бачили мінус 35-40 градусів, а вони були колись і в Києві, і 20-градусні морози вже сприймаються як значні. Підвищується температура повітря взимку, особливо мінімальна, тривалість зими. Такі самі тенденції ймовірні і цього року, про що свідчать розрахунки", – сказала Балабух.

Погода в Україні. Інфографіка

Нагадаємо, вже наступними вихідними Харків та інші східні міста очікує сильне похолодання. Вночі стовпчик термометра опуститься до -14 градусів.