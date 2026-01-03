Лютые морозы до -20. Когда Киев накроет зимняя стихия

Суровая зимняя погода продержится пару дней

На смену небольшому потеплению в Киеве в начале второй декады января придут сильные морозы. Так как ночью местами "минуса" достигнут 20 градусов.

Об этом свидетельствуют данные портала Ventusky. По прогнозам синоптиков сильное похолодание накроет столицу 14 и 15 января. Заметим, что данные портала регулярно обновляются, поэтому прогноз может измениться.

Когда Киев ждет -20 градусов

В ночь на 14 декабря температура воздуха на севере, в том числе и в столице, будет стремительно падать. Уже к утру среды столбик термометра будет показывать -20 градусов. Сильный мороз в Киеве будет держаться и днем, правда, воздух немного потеплеет до -16 градусов. Осадков в этот период синоптики не обещают.

Погода в Киеве 14 января. Фото: скриншот Ventusky

В ночь на 15 декабря столицу также ожидает до -20 градусов, которые будут ощущаться как настоящие -25 градусов из-за сильного ветра. При этом слой снежного покрова будет достигать 12 см.

Сколько снега выпадет в Киеве до 15 января. Фото: скриншот Ventusky

Как будет ощущаться температура ночью 15 января. Фото: скриншот Ventusky

В то же время портал meteofor не прогнозирует сильные морозы в столице на 14 и 15 января. По данным этого сайта, воздух ночью охладится до -1 градуса, а днем будет 0.

Погода в Киеве 12-18 января. Фото: скриншот с meteofor

